PS Store: Die 7 gruseligsten Spiele im Halloween-Sale für PS4 und PS5

Die gruselige Jahreszeit hat wieder begonnen und damit ihr euch richtig fürchtet, gibt es im PSN derzeit eine Reihe spannender Horror-Spiele! Hier findet ihr insgesamt sieben Highlights, die ihr nicht verpassen solltet.

Was ist das für ein Sale? Im PSN gibt es regelmäßig eine Reihe von Sales, bei denen ihr bestimmte Spiele günstiger bekommt. Und da Halloween im Zeichen des Gruselns steht, gibt es zu dieser Zeit Rabatte auf Horror- und Monster-Spiele.

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote laufen noch bis zum 3. November 2021. Solange könnt ihr die günstigen Angebote wahrnehmen.

Aliens Fireteam Elite

Genre: Shooter | Entwickler: Cold Iron Studios | Release-Datum: 24. August 2021

Was ist das für ein Spiel? Aliens Fireteam Elite nimmt die beliebte Horrorfilm-Reihe als Vorlage und schickt euch in einem Third-Person-Shooter als Marine in den Kampf gegen die außerirdischen Lebewesen, die die Firma Weyland-Yutani am liebsten als Waffe einsetzen will. Die Story setzt die Geschichte der Filmtrilogie fort.

In den Missionen spielt ihr jeweils eine von fünf Charakterklassen, von denen jede ihre ganz eigenen Besonderheiten hat: Gunner, Demolisher, Technician, Doc, und Recon. Ihr zieht jeweils mit einer Gruppe bestehend aus drei Soldaten los. Eure Teamkameraden werden entweder von anderen Spielern oder der KI gesteuert.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Fan von Titeln wie etwa Left 4 Dead oder Vermintide seid, dann ist Aliens Fireteam Elite genau der richtige Shooter für euch. Denn auch hier müsst ihr euch gemeinsam mit eurem Team im Koop gegen Horden der Aliens erwehren!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aliens Fireteam Elite ist noch sehr neu, doch bereits jetzt um 20 Prozent gesenkt. Ihr zahlt derzeit 31,99 Euro statt 39,99 Euro.

Doom Eternal Deluxe Edition

Genre: Shooter | Entwickler: id Software | Release-Datum: 20. März 2020

Was ist das für ein Spiel? Doom Eternal könnte schon fast ein Reverse-Horrorspiel sein. Denn ihr spielt hier den Doom Slayer, einen Soldaten aus den Legenden der Dämonen selbst. Die sehen in ihm aber nicht etwa ihren Erlöser, sondern ihre größte Bedrohung, vor der sie sich fürchten.

Das Gameplay ist entsprechend auch extrem actionreich und wenig auf Gruseln ausgelegt. Hier ballert ihr euch ganz im Stile klassischer Shooter durch die Armeen der Hölle und müsst nicht nur stets die richtige Waffe für den richtigen Feind finden, sondern parallel dazu auch noch zeigen, dass ihr das Movement richtig beherrscht.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wem Call of Duty und Co zu langsam sind, der ist bei Doom an der richtigen Adresse. Hier ist Nonstop-Action angesagt und Pause machen zum Nachladen gibt es nicht. Entsprechend kommen auch Fans auf ihre Kosten, die sich ein neues Spiel ganz im Geiste von Quake oder natürlich auch dem alten Doom wünschen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Im PS Store ist die Digital Deluxe Edition derzeit um 67 Prozent gesenkt und kostet damit nur noch 32,99 Euro. Normalerweise müsst ihr 99,99 Euro zahlen.

Code Vein

Genre: JRPG | Entwickler: Bandai Namco Studios | Release-Datum: 27. September 2019

Was ist das für ein Spiel? Vampire gehören zu Halloween wie Weiß zu Reis. In Code Vein werdet ihr zu einem und müsst dann für das Überleben der Menschheit kämpfen. Keine einfache Aufgabe, da sich euch allerlei Monster in den Weg stellen, die ihr nicht unterschätzen dürft.

In den Echtzeitkämpfen kommt es dann vor allem darauf an, dass ihr die Angriffsmuster der Feinde lernt und gleichzeitig richtig mit euren Waffen umgehen könnt. Nahkampfwaffen alleine reichen da nicht und deswegen setzt ihr neben euren Klingen auch Vampirfähigkeiten ein, um die Oberhand zu gewinnen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Dark Souls mögt und zudem noch ein Faible für Anime besitzt, seid ihr bei Code Vein genau an der richtigen Adresse. Außerdem werden all jene ihre Freude haben, die gerne viel Zeit mit der Charaktererstellung verbringen. Denn die gibt euch wirklich zahlreiche Möglichkeiten!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Code Vein ist ein echter Geheimtipp, für den ihr aktuell gerade mal 14,69 zahlt. Damit spart ihr 79 Prozent gegenüber dem standardmäßigen Preis von 69,99 Euro.

Outlast

Genre: Survival Horror | Entwickler: Red Barrels | Release-Datum: 5. Februar 2014

Was ist das für ein Spiel? In Outlast spielt ihr den Investigativ-Journalisten Miles Upshur, der eine psychiatrische Klinik in Leadville, Colorado untersucht. Das ist von mordlüsternen Insassen überlaufen und ihr müsst herausfinden, was hinter der Behauptung steckt, dass unmenschliche Experimente an diesen durchgeführt wurden.

Wehren dürft ihr euch nicht. Eure einzige Chance zu überleben ist es, euch zu verstecken. Dafür könnt ihr euch etwa in Schränken oder unter Tischen verstecken und schließlich an den Feinden vorbeischleichen. Macht euch jedoch auf eine geballte Ladung Jump Scares gefasst.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hartgesottene Naturen, die sich von Jump Scares nicht beeindrucken lassen und darin nur den nächsten Kick sehen, sind mit Outlast ebenso gut beraten wie all jene, die der Meinung sind, sie müssten sich mal wieder neue Hosen kaufen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Bei einem Preis von 3,79 Euro habt ihr kaum noch eine Ausrede Outlast nicht zu kaufen und müsst alternativ zugeben, dass ihr einfach zu viel Angst habt! Immerhin spart ihr 80 Prozent auf den normalen Preis von 18,99 Euro.

Resident Evil 2 Remake

Genre: Survival Horror | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 25. Januar 2019

Was ist das für ein Spiel? Das Remake von Resident Evil 2 holt den Klassiker mit moderner Grafik und aufpolierten Gameplay in die Neuzeit. Die Grundzutaten bleiben allerdings erhalten. Zwei Monate nach den Ereignissen von Resident Evil müsst ihr im September 1998 aus dem von Zombies überrannten Raccoon City fliehen.

Das müsst ihr einmal in der Rolle von Leon S. Kennedy sowie der von Claire Redfield machen. Beide folgen einem anderen Weg durch die Stadt, wodurch ihr beide Pfade beenden müsst, um die gesamte Story zu erfahren. Bei diesem Unterfangen müsst ihr euch vor allem vor Mr. X in Acht nehmen: Einem Tyrant, der sämtliche Überlebenden töten soll.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans von Resident Evil 2 werden sich im Remake direkt heimisch fühlen, doch wer die Reihe noch nicht kennt, kann hier ebenso einsteigen und selbst herausfinden, warum sich das Horrorspiel so viel Beliebtheit erfreut.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mit 15,99 Euro kommt ihr direkt 60 Prozent günstiger an das von Fans und Presse gefeierte Remake, das euch sonst 39,99 Euro kosten würde.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Genre: Survival Horror | Entwickler: Supermassive Games | Release-Datum: 30. Oktober 2020

Was ist das für ein Spiel? In der auf acht Teile ausgelegten The Dark Pictures Anthology erlebt ihr stets die Geschichten von verschiedenen Menschen, die sich in einem wahren Horrorszenario befinden. Durch Gespräche beeinflusst ihr die Beziehungen der Charaktere zueinander und auch den Ausgang der Geschichte.

Little Hope dreht sich um die Geschichte einer Gruppe aus fünf Personen, die in einer Geisterstadt gefangen ist. Das Spiel wird als unvollendetes Werk des omnipräsenten Kurators präsentiert und eure Aufgabe als Spieler ist es, dieses zu vollenden.

Für wen lohnt sich das Spiel? Der Titel eignet sich vor allem für Fans von spannenden Geschichten, die zudem Gefallen daran haben keiner vorgegebenen Abfolge zu folgen, sondern diese selbst beeinflussen zu können. Dadurch liefert Little Hope zudem einen gewissen Wiederspielwert.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Little Hope kostet mit 14,99 Euro nur noch halb so viel, wie ihr ohne Rabatt zahlen müsstet. Der Standardpreis sind 29,99 Euro.

Visage

Genre: Survival Horror | Entwickler: SadSquare Studio | Release-Datum: 30. Oktober 2020

Was ist das für ein Spiel? In Visage spielt ihr den jüngst verstorbenen Dwayne Anderson, der ein verlassenes und durchaus merkwürdig konstruiertes Haus erkundet und dabei die Geschichten der früheren Bewohner in Erfahrung bringt. Das Spiel wurde stark von dem eingestellten P.T. inspiriert.

Es beginnt, nachdem Dwayne seine Frau, seine Kinder und sich selbst erschossen hat. Ihr erlebt insgesamt vier verschiedene Kapitel, die ihr in jeder beliebigen Reihenfolge angehen könnt und müsst einen Weg aus dem Haus finden, während ihr immer mehr paranormale Ereignisse erlebt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Aufgrund seiner Vorlage dürfte Visage vor allem jene Spieler ansprechen, die sich auf P.T. gefreut haben. Doch selbst wenn ihr das Projekt nicht verfolgt habt, findet ihr mit dem Titel ein sehr spannendes und vor allem überaus gruseliges Horrorspiel.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mit einem Rabatt von 35 Prozent kostet euch Visage aktuell nur 22,74 Euro statt die üblichen 34,99 Euro.

Im PS Store gibt es noch eine Reihe weiterer Sales für die Playstation 4 und Playstation 5. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr bis zum 21. Oktober etwa noch zahlreiche Geheimtipps abgreifen, von denen ihr möglicherweise noch gar nicht wisst, dass ihr sie haben wollt!

