PS Store: 7 Geheimtipps, die ihr jetzt im Sale abgreifen könnt

Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr bis Mitte Oktober einige spannende Geheimtipps im PS Store für die PS4 und PS5 günstig bekommen.

Worum geht es in dem Sale? Im PSN findet ihr häufig Spiele besonders günstig. Doch nicht alle guten Spiele sind euch direkt ein Begriff. Deswegen gibt es hier direkt eine ganze Kategorie für spannende Geheimtipps. Sechs der Highlights findet ihr hier im Artikel.

Wie lange gehen die Angebote? Ihr habt noch bis zum 21. Oktober 2021 um 7:58 Uhr Zeit, um euch für den Kauf zu entscheiden. Danach endet der Sale.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 22. Mai 2012

Was ist das für ein Spiel? Dragon’s Dogma schickt euch in eine Fantasy-Mittelalterwelt, in der ihr gemeinsam mit bis zu drei KI-gesteuerten Begleitern einen Drachen jagt, um euch an diesem für die Zerstörung eures Heimatdorfes und den Diebstahl eures Herzens zu rächen.

Was erstmal nach typischer RPG-Kost klingt, zeichnet sich im späteren Verlauf aber nicht nur durch eine äußerst facettenreiche Geschichte aus, sondern vor allem auch durch sein besonders flottes und actionreiches Kampfsystem. Denn hier nehmt ihr es nicht nur mit kleineren Gegnern auf, sondern häufig mit richtigen Kolossen wie Zyklopen und Trollen, auf denen ihr gar rumklettern könnt!

Für wen lohnt sich das Spiel? Dragon’s Dogma ist etwas für alle, denen Skyrim bereits Spaß machte, jedoch ein wenig Freiheit für ein spannenderes Kampfsystem opfern wollen. Die eigentlichen Quests des Spiels sind weniger abwechslungsreich, dafür punktet es mit sehr einzigartigen Klassen und imposanteren Auseinandersetzungen!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dragon’s Dogma: Dark Arisen ist derzeit 60 Prozent gesenkt. Dadurch zahlt ihr statt den üblichen 24,99 Euro nur noch 9,99 Euro!

Metal Gear Solid V Definitive Experience

Genre: Schleichspiel | Entwickler: Kojima Productions | Release-Datum: 1. September 2015

Was ist das für ein Spiel? Metal Gear Solid V ist der Abschluss der Metal-Gear-Reihe und erzählt die Geschichte, wie Big Boss zu dem kriegstreibenden Oberbösewicht wurde, dem ihr in Metal Gear 1 und 2 das Handwerk legen müsst. Dafür schleicht ihr euch durch zahlreiche Militärbasen in der Wüste von Afghanistan und Afrika.

Im Gegensatz zu den Vorgängern sind die einzelnen Außenposten aber durch eine komplett offene Welt miteinander verbunden und geben euch dadurch viel mehr Infiltrationsmöglichkeiten als je zuvor. Zudem besitzt ihr auch eine eigene Basis, die ihr vor feindlichen Übergriffen verteidigen müsst und in der ihr nebenbei immer neue Technologien entwickelt, die euch bei euren Einsätzen weiterhelfen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Freunde von Schleichspielen kommen um Metal Gear Solid V verständlicherweise nicht herum. Doch auch Freunde von Militär-Settings werden gerade dank der besonders detailliert dargestellten Waffen und Fahrzeuge ihren Spaß mit dem Titel haben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mit einem Preis von 4,99 Euro gibt es kaum einen Grund, nicht zuzugreifen. Das Spiel ist damit 75 Prozent günstiger als die 19,99 Euro, die ihr normalerweise zahlen müsst.

Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Remastered

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Level-5 | Release-Datum: 20. September 2019

Was ist das für ein Spiel? Ni No Kuni ist ein Rollenspiel, das als allererstes mit seiner Anime-Optik im Stile des renommierten Studio Ghibli auffallen dürfte. Kein Wunder: Das Rollenspiel entstand in Zusammenarbeit mit den Machern berühmter Filme wie “Die letzten Glühwürmchen” und “Prinzessin Mononoke”.

Es erzählt die Geschichte von Oliver, der in eine Parallelwelt aufbricht, um seine verstorbene Mutter zu retten. Während seiner Reise durch die fremde Welt muss er sich natürlich mit allerlei Monstern auseinandersetzen. Das geschieht in Echtzeitkämpfen, in denen ihr Zauber wirkt oder auch selbst Monster einsetzt, die ihr zuvor ganz im Geiste von Pokémon gezähmt habt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer mit den Werken von Ghibli etwas anfangen kann, macht auch mit Ni No Kuni nichts falsch. Denn es nimmt sich nicht nur ein Beispiel am Grafikstil, sondern auch an der Art und Weise der Erzählung. Und dank dem Kampfsystem lohnt es auch für all jene, die mit den typischen rundenbasierten Konfrontationen der meisten JRPGs nichts anfangen können.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ni No Kuni: Wrath of the White Witch ist ganze 80 Prozent reduziert und kostet damit nur noch 9,99 Euro. Ein große Ersparnis gegenüber dem üblichen Preis von 49,99 Euro.

Mirror’s Edge: Catalyst

Genre: Jump-and-Run | Entwickler: DICE | Release-Datum: 9. Juni 2016

Was ist das für ein Spiel? Mirror’s Edge: Catalyst ist ein Reboot von Mirror’s Edge und denkt das klassische Jump-and-Run-Genre ein wenig weiter. Hier übernehmt ihr die Rolle von Faith, die in einem fiktiven Überwachungsstaat Pakete für den Untergrund ausliefert. Dabei stößt sie auf ein Geheimprojekt, dass sie stoppen muss.

Im Gegensatz zu den üblichen Genre-Vertretern spielt ihr Mirror’s Edge komplett aus der Ego-Perspektive und müsst so von euren Parkour-Kenntnissen Gebrauch machen, um euren Weg durch die offene Spielwelt zu finden. Und auch im Kampf ist eure Athletik wichtig. Denn nur mit deren Hilfe könnt ihr euch gegen die schwer bewaffneten Gegner behaupten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Mirror’s Edge ist ein einzigartiger Titel, der nicht nur jene ansprechen dürfte, die Innovation suchen, sondern auch Fans traditioneller Jump-and-Run-Spiele. Denn die Grundzutaten des Genres wie Wegfindung und korrekte Ausführung von Sprüngen sind auch hier ein wichtiger Bestandteil des Gameplays.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit bekommt ihr Mirror’s Edge für den Preis einer Tasse Kaffee. Ihr zahlt gerademal 3,99 Euro und spart damit gleich 80 Prozent gegenüber dem normalen Preis von 19,99 Euro.

Prey: Digital Deluxe Edition

Genre: Immersive-Sim | Entwickler: Arkane Studios | Release-Datum: 5. Mai 2017

Was ist das für ein Spiel? Prey ist eine Immersive-Sim. Das bedeutet, dass euch das Spiel alle möglichen Freiheiten bei der Vorgehensweise lässt. Ihr wacht hier auf einer verlassenen Raumstation auf, müsst herausfinden, was überhaupt passiert ist und dann noch ganz nebenbei verhindern, dass mysteriöse Aliens die Erde angreifen.

Wie ihr das anstellt, bleibt komplett euch selbst überlassen. Ihr könnt schleichen und Hacken, oder aber auch zu den Waffen greifen und euch euren Weg freischießen. Oder aber ihr macht euch die Fähigkeiten der Außerirdischen selbst zunutze und setzt auf übernatürliche Kräfte wie etwa die Fähigkeit, euch in jedes beliebige Objekt zu verwandeln.

Für wen lohnt sich das Spiel? Es stellt sich viel eher die Frage, für wen Prey nichts ist. Denn durch die großen Freiheiten kann hier so gut wie jeder seinen Spaß haben. Es kommt einfach nur darauf an, was ihr aus den euch gegebenen Möglichkeiten macht. Shooter-Spieler kommen dadurch ebenso auf ihre Kosten wie Freunde des Schleichens.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Im aktuellen Sale kostet Prey nur noch 11,99 Euro statt den üblichen 39,99 Euro. Eine Ersparnis von insgesamt 70 Prozent!

Valkyria Chronicles Remastered + Valkyria Chronicles 4

Genre: Strategie-RPG | Entwickler: Sega | Release-Datum: 17. Mai 2016

Was ist das für ein Spiel? Valkyria Chronicles erzählt die Geschichte eines fiktiven Weltkrieges, der gewisse Ähnlichkeiten mit dem Zweiten Weltkrieg hat. Ihr stellt eine Sondereinheit aus verschiedenen, individuellen Soldaten zusammen und müsst taktische Gefechte schlagen.

Das geschieht mit einem Kampfsystem, dass Echtzeitkämpfe und Rundenstrategie mischt. Ihr zieht abwechselnd mit dem Gegner, jedoch können feindliche Truppen stets auf euch schießen, wenn ihr euch gerade bewegt. Gleiches gilt für eure Truppen. Zielen müsst ihr zudem selbst. Es ist nicht vom Zufall abhängig, ob eure Schüsse treffen oder nicht.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer Taktikspiele der Marke XCom mag, könnte auch mit Valkyria Chronicles seine Freude haben. Ihr müsst euch im übrigen auch keine Gedanken darüber machen, dass in dem Bundle Teil 2 und 3 fehlen. Denn Valkyria Chronicles und Valkyria Chronicles 4 spielen parallel zueinander und erzählen beide ihre eigenen Geschichten aus dem Krieg. Einzig und allein der PSP-exklusive zweite Teil ist ein Nachfolger.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit spart ihr beim Kauf des Spiels 64 Prozent und bekommt das Bundle dadurch für gerademal 17,99 Euro statt wie sonst für 49,99 Euro.

Hotline Miami

Genre: Action | Entwickler: Dennaton Games | Release-Datum: 20. August 2014

Was ist das für ein Spiel? In Hotline Miami übernehmt ihr im Jahr 1989 die Rolle Jacket, der es für einen anonymen Arbeitgeber mit der russischen Mafia aufnimmt. Klingt nicht einfach? Ist es auch nicht. Denn wenn ihr nur ein einziges Mal getroffen werdet, müsst ihr das Level von vorne beginnen.

Ihr steuert Jacket dabei aus einer Vogelperspektive und müsst vor allem schnell reagieren, um eure Feinde mit Waffen wie Schrotflinten und Baseballschlägern zu erledigen, bevor die auf euch aufmerksam werden. Dabei werdet ihr häufig ins virtuelle Gras beißen. Dank der schnellen Ladezeiten und dem beeindruckenden Soundtrack wird das jedoch nie frustrierend. Und wenn ihr ein Level schließlich schafft, gibt euch das ein wahres Erfolgserlebnis.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer findet, dass Spiele heutzutage viel zu einfach sind, ist bei Hotline Miami genau an der richtigen Adresse. Denn hier müsst ihr wirklich zeigen, was ihr drauf habt. Zudem erzählt es fast nebenbei noch eine spannende Geschichte, bei der gerade Story-Freunde auf ihre Kosten kommen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Hotline Miami kostet euch derzeit schlappe 2,49 Euro. Das sind 75 Prozent Ersparnis gegenüber dem normalen Preis von 9,99 Euro.

