Highlights aus dem PS-Store für unter 5 Euro – Lasst euch diese Angebote für PS4 und PS5 nicht entgehen

Wie günstig können Spiele sein? PS Store: Ja. Derzeit findet ihr eine Reihe von Highlights für weniger als 5 Euro. Sieben besonders lohnenswerte findet ihr hier!

Wer Geduld hat, kann verdammt günstig die besten Spiele der letzten Jahre im PS Store für die PS4 und PS5 spielen. Denn viele von denen gibt es aktuell für weniger als 5 Euro. Wenn ihr noch nicht wisst, nach welchen ihr Ausschau halten solltet, hilft euch diese Liste hier weiter.

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 31. August, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Outlast 2

Genre: Horror | Entwickler: Red Barrels | Release-Datum: 25. April 2017 | Spielzeit: 7 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Outlast 2 gehört zu den gruseligsten Horrorspielen, die ihr finden könnt. Hier spielt ihr den Enthüllungsjournalisten Blake Langermann, der den Mord an einer unbekannten schwangeren Frau aufklären will. Diese Story führt euch in die Wüste von Arizona, wo ihr nach einem Flugzeugabsturz aufwacht.

Für wen lohnt sich das Spiel? Outlast 2 eignet sich definitiv nicht für Angsthasen und zielt auf Fans von starken Horror ab. Wenn das nach eurem Traumspiel klingt, bekommt ihr hier ein sehr aufregendes Erlebnis.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell gibt es einen Rabatt von 90 Prozent im Vergleich zur UVP von 29,99 Euro. Damit zahlt ihr nur noch 2,99 €.

Broforce

Genre: Action | Entwickler: Free Lives | Release-Datum: 1. März 2016 | Spielzeit: 7 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Broforce ist ein 2D-Koop-Shooter, der auf eine geballte Ladung von Klischees und viele Explosionen setzt. Ihr spielt als Mitglied einer paramilitärischen Fraktion, die es mit dem Bösen auf der Welt aufnimmt und alles wegsprengt, was der Freiheit im Weg steht!

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer chaotische Koop-Ballereien mag, wird Broforce lieben! Und wenn ihr noch einige Freunde habt, die mitspielen, wird es nicht nur noch chaotischer, sondern auch noch einmal viel spaßiger.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Broforce kostet mit der UVP üblicherweise 14,99 Euro. Derzeit ist es aber gleich 80 Prozent gesenkt und ihr bekommt es schon für 2,99 €.

Little Nightmares

Genre: Plattformer| Entwickler: Tarsier Studios | Release-Datum: 28. April 2017 | Spielzeit: 4 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Little Nightmares ist ein 2,5D-Plattformer, in dem ihr nur mit einem Feuerzeug ausgerüstet aus einem düsteren Schlund entkommen müsst, in dem verdammte Seelen zu Hause sind. Das Gameplay konzentriert sich dabei vor allem auf das Lösen verschiedener Puzzle.

Für wen lohnt sich das Spiel? Für Little Nightmares müsst ihr Gefallen an melancholischen und vor allem düsteren Spielen finden. Ebenso solltet ihr Freude am Rätseln haben. Denn ihr werdet ihr vor so einige gestellt werden.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Little Nightmares bekommt ihr derzeit schon für 4,99 € und damit 75 Prozent günstiger als die UVP von 19,99 Euro.

Prison Architect

Genre: Aufbauspiel | Entwickler: Double Eleven | Release-Datum: 1. Juli 2016 | Spielzeit: 16 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Prison Architect baut ihr euer eigenes Gefängnis auf und müsst über Dinge wie Wachpläne, Sicherheitsstufen und Reformationsprogramme nachdenken, um Gefangenenaufstände zu verhindern und einen profitablen Knast zu errichten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Aufbaustrategie mögt, bekommt ihr hier eines mit einem sehr spannenden Setting. Zudem bietet es neben einer Kampagne auch einen umfangreichen Sandboxmodus, in dem ihr dank einer Vielzahl von Möglichkeiten die unterschiedlichsten Gefängnisse bauen könnt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: 80 Prozent Rabatt auf die UVP von 24,99 Euro bedeuten, dass ihr Prison Architect derzeit schon für nur 4,99 € bekommt!

Metro 2033 Redux

Genre: Shooter | Entwickler: 4A Games | Release-Datum: 29. August 2014 | Spielzeit: 9 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Metro 2033 Redux ist die Neuauflage des beliebten Shooters und schickt euch in eine postapokalyptische Welt, in der ihr in der U-Bahn von Moskau um euer Überleben kämpft. Hier wehrt ihr euch nicht nur gegen Mutanten, sondern auch menschliche Feinde.

Für wen lohnt sich das Spiel? Shooterfreunde sind hier genauso an der richtigen Adresse, wie Kenner der Buchvorlage. Doch auch wenn ihr einfach nur ein Spiel mit einer sehr dichten Atmosphäre sucht, habt ihr hier das richtige gefunden!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ihr spart derzeit 80 Prozent und zahlt hier nur noch 3,99 € statt der UVP von 19,99 Euro.

Moonlighter

Genre: Action-RPG | Entwickler: Digital Sun | Release-Datum: 28. Mai 2018 | Spielzeit: 14 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Moonlighter ist ein etwas anderes Rollenspiel und macht euch zu einem Geschäftsinhaber, der Ausrüstung an zahlreiche Abenteuer verkauft. Damit ist es ein geistiger Nachfolger von Recettear, der das Gameplay stark modernisiert.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr gerne feilscht, lohnt sich Moonlighter für euch. Allerdings geht es im Spiel nicht nur um das Handeln, sondern auch darum, selbst Dungeons zu erkunden, um neue Ausrüstung für euren Laden zu finden.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Normalerweise zahlt ihr die UVP von 19,99 Euro für Moonlighter. Derzeit ist es allerdings 75 Prozent gesenkt und ihr müsst nur noch 4,99 € hinlegen.

Slime Rancher

Genre: Monstersammelspiel | Entwickler: Monomi Park | Release-Datum: 20. August 2018 | Spielzeit: 15 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Slime Rancher ist ein Open-World-Spiel, in dem es eure Aufgabe ist, eine Farm aufzubauen und euch dor tum die unterschiedlichsten Schleimarten zu kümmern. Dafür müsst ihr die Kreaturen nicht nur fangen, sondern sie auch füttern, aufziehen und züchten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Spiele wie Stardew Valley mögt, werdet ihr auch eure Freude an Slime Rancher haben. Zudem spricht es mit dem Schleimsammeln auch Freunde von Titeln wie etwa Pokémon an.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Slime Rancher ist 75 Prozent reduziert. Statt der UVP von 19,99 Euro müsst ihr nur noch 4,99€ ausgeben!

Darf’s auch etwas mehr sein?

Wenn die Grenze von 5 Euro kein Hindernis für euch darstellt, findet ihr noch mehr spannende Deals, die euch weniger als 20 Euro kosten. Unter denen befinden sich zum Teil auch aktuelle Top-Titel! Eine Auswahl von sieben der spannendsten Angebote findet ihr in einer weiteren Auflistung mit Spielvorstellungen.