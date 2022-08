Im PS Store verstecken sich 7 spannende Angebote für unter 20 Euro für PS4 und PS5

Neue Spiele müssen nicht teuer sein! Denn aktuell könnt ihr einige extrem gute Spiele der letzten Jahre für jeweils weniger als 20 € im PS Store nachholen.

Mit dem Kauf von neuen Spielen zu warten lohnt sich! Denn durch häufige Sales könnt ihr sie irgendwann sehr günstig einsacken. Und manchmal findet sich da gar ein Spiel, das ihr bisher vielleicht noch nicht auf dem Radar hattet. Aktuell bekommt ihr im PSN etwa massenhaft Spiele für unter 20 €. Und sieben besonders spannende findet ihr hier.

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 1. September, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Diablo 3: Eternal Collection

Genre: Hack-an-Slay | Entwickler: Blizzard | Release-Datum: 27. Juni 2017 | Spielzeit: 28 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Diablo ist der Klassiker der Hack-and-Slay-RPGs und mit der Eternal Collection bekommt ihr das gesamte Bundle inklusive des Addons Reaper of Souls sowie dem Totenbeschwörer als zusätzliche Klasse. Im Kampf gegen die Horden des Bösen levelt ihr hier euren Charakter immer weiter auf, schaltet neue Skills frei und verbessert ihn mit immer neuen Ausrüstungsgegenständen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Diablo hat die perfekte Lootspirale und ist es etwas für all jene, die gerne an ihren Builds feilen, um schließlich ganz einfach hunderte von Monstern im Alleingang besiegen zu können. Dank der zahlreichen Klassen gibt es zudem eine Menge Abwechslung und ihr könnt auch direkt im Koop mit Freunden losziehen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für Diablo 3: Eternal Collection zahlt ihr nur noch 19,79 €, was 67 Prozent weniger sind als die UVP von 59,99 Euro.

Ace Combat 7: Skies Unknown

Genre: Dogfight-Spiel | Entwickler: Bandai Namco | Release-Datum: 18. Januar 2019 | Spielzeit: 12 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Ace Combat 7: Skies Unknown schwingt ihr euch an das Steuer eines Kampfjets, wo ihr zahlreiche Missionen fliegt und es während diesen mit anderen Jägern, Bombern aber auch Bodenzielen aufnehmt. Ganz nebenbei erlebt ihr zudem noch eine Geschichte rund um den Kampf zwischen den beiden verfeindeten Fraktionen Osea und Erusea

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier bekommt ihr ein Dogfightspiel für all jene, die gerne in einem Kampfjet losziehen wollen, dabei aber ein simpleres Arcade-Erlebnis suchen anstatt einer ausgewachsenen Simulation. Denn hier steht Spielspaß klar über Realismus.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ace Combat 7: Skies Unknown gibt es im aktuellen Sale schon für 9,79€, wodurch ihr 87 Prozent im Vergleich zur UVP spart, die 69,99 Euro beträgt.

Dragon Ball Z: Kakarot

Genre: ARPG | Entwickler: CyberConnect2 | Release-Datum: 17. Januar 2020 | Spielzeit: 31 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Dragon Ball Z: Kakarot könnt ihr die Geschichte von Dragon Ball Z nachspielen und so eure Kindheit neu aufleben lassen. In der Rolle von Son Goku und anderen berühmten Charakteren der Reihe bereist ihr hier eine offene Welt, in der ihr euch nicht nur mit Gegnern prügelt, sondern auch andere Aktivitäten unternehmen könnt, wie etwa angeln.

Für wen lohnt sich das Spiel? Gerade Fans der Vorlage bekommen hier eine interessante Umsetzung der bekannten Geschichte. Allerdings werden auch Fans von spektakulären Kämpfen und 3D-Prügelspielen ihre Freude an dem Spiel haben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dragon Ball Z: Kakarot kostet mit der UVP 69,99 Euro, ist aktuell aber 75 Prozent reduziert und ihr zahlt nur noch 17,49 €.

L.A. Noire

Genre: Adventure | Entwickler: Team Bondi | Release-Datum: 14. November 2017 | Spielzeit: 22 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In L.A. Noire werdet ihr zum Detektiv im L.A. des Jahres 1947 und löst die verschiedensten Fälle von Brandstiftung bis hin zu Morden. Entsprechend werdet ihr viel Zeit mit der Spurensuche, aber auch Verhören verbringen, in denen ihr wichtige Informationen aus den Verdächtigen herausbekommen müsst.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Detektiv-Spiele und, kaum zu erwarten, Fan des Noire-Genres seit, ist L.A. Noire genau das richtige für euch. Denn hier löst ihr pausenlos Mordfälle, während Schießereien und ähnliches nur einen kleinen Teil des Spiels ausmachen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Üblicherweise müsstet ihr die UVP von 39,99 Euro für L.A. Noire zahlen. Allerdings könnt ihr bei den aktuellen Angeboten 50 Prozent sparen, wodurch ihr es schon für 19,99 € bekommt.

Digimon World: Next Order

Genre: Rollenspiel | Entwickler: B.B. Studio | Release-Datum: 27. Januar 2017 | Spielzeit: 48 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Digimon World ist das derzeit aktuellste Digimon-Spiel, das sich noch auf den ursprünglichen Tamagotchi-Aspekt konzentriert, mit dem die Reihe ursprünglich im Jahr 1997 startete. Allerdings könnt ihr hier mit euren Digimon eine komplett offene Welt erkunden und im Gegensatz zu älteren Spielen der World-Reihe zum ersten Mal gar zwei Digimon aufziehen und mit ihnen kämpfen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Digimon World vermittelt das einzigartige Gefühl, das bereits den Digimon-Anime einst groß machte: In eine fremde Welt zu gelangen, wo ihr euch mit euren Digimon durchschlagt. Wenn ihr eine derartige Erfahrung sucht, dann ist das Spiel etwas für euch!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Digimon World: Next Order ist gleich 84 Prozent reduziert. Deswegen bekommt ihr es schon für 9,59 € statt der UVP von 59,99 Euro.

Shadow of the Colossus

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Team ICO | Release-Datum: 7. Februar 2018 | Spielzeit: 7 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Einst für die PS2 veröffentlicht, gibt es seit 2018 ein Remake von Shadow of the Colossus für die PS4 und PS5. Am eigentlichen Gameplay hat sich nichts getan: Nach wie vor zieht ihr los, um in einer trostlosen Welt eine Reihe von Giganten zu erledigen. Dabei spielt sich jede Konfrontation wie ein Rätsel, bei dem ihr den Koloss erklimmen müsst. Doch das Remake beeindruckt mit einer wesentlich besseren Grafik als das Original.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr eine melancholische Atmosphäre liebt und euch gerne mit Gegnern anlegt, die wesentlich größer sind als ihr selbst, dann lohnt sich Shadow of the Colossus allemal. Denn nicht umsonst gilt es als wahrer Klassiker.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Shadow of the Colossus bekommt ihr derzeit zum halben Preis. Hier zahlt ihr nicht mehr die UVP von 39,99 Euro, sondern nur noch 19,99 €.

Mirror’s Edge Catalyst

Genre: Jump-and-Run | Entwickler: DICE | Release-Datum: 9. Juni 2016 | Spielzeit: 9 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mirror’s Edge Catalyst ist ein Reboot von Mirror’s Edge und schickt euch in eine dystopische Zukunft, wo ihr als Runner geheime Lieferaufträge ausführt, von denen die Obrigkeit nichts mitbekommen darf. Dafür kommen vor allem eure Parkour-Künste zum Einsatz, mit denen ihr stilvoll durch die glänzende Metropole sprintet.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr ein etwa anderes Jump-and-Run.-Spiel sucht, solltet ihr euch Mirror’s Edge keinesfalls entgehen lassen. Denn die Kombination aus Parkour und Kämpfen in der Ego-Perspektive ist einzigartig.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mirror’s Edge Catalyst bekommt ihr schon für 4,99 €, da es derzeit um 75 Prozent im Vergleich zur UVP von 19,99 Euro reduziert ist.

Spiele für die Zukunft

