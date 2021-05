PS Plus Juni 2021: Das sind die 3 neuen monatlichen Spiele für PS4 und PS5

Jetzt hat Sony die neuen PS Plus Spiele für Juni 2021 offiziell bekannt gegeben. Abonnenten können sich dabei erneut auf 2 monatliche Gratis-Games für die PS4 sowie ein kostenloses Spiel für die PS5 freuen. Wir nehmen das neue Line-Up von PlayStation Plus genauer unter die Lupe.

Das sind die 3 PS-Plus-Spiele im Juni 2021: Der kürzliche Leak hatte Recht! Seid ihr Mitglied bei PlayStation Plus, dann könnt ihr euch im Juni tatsächlich auf die folgende Spiele-Auswahl freuen:

Star Wars Squadrons (PS4, Grundspiel)

Virtua Fighter V (PS4, Grundspiel)

Operation: Tango (PS5, Grundspiel)

Je nach Plattform erwarten euch diesmal also bis zu 3 neue PS-Plus-Titel. Denn die PS4-Games lassen sich über das Abwärtskompatibilität-Feature der PS5 problemlos auch auf Sonys neuester Konsolen-Generation spielen.

Wann und wo kann man die neuen PS-Plus-Spiele herunterladen? Die 3 neuen PS-Plus-Games könnt ihr als Abonnent ab dem 1. Juni ohne weitere Kosten im PlayStation Store herunterladen. Gegen Mittag sollten die neuen Spiele dann als Gratis-Download für euch bereitstehen.

Star Wars Squadrons

Was ist Star Wars Squadrons? Bei Star Wars: Squadrons handelt es sich um einen arcadelastigen SciFi-Flugsimulator im Star-Wars-Universum, der aus der Cockpit-Perspektive gespielt wird. Die Handlung spielt nach den Ereignissen des Films “Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter”, also nach der Schlacht von Endor und der Zerstörung des zweiten Todessterns. Dort liefert ihr euch wahlweise als Pilot der Neuen Republik oder des Galaktischen Imperiums in verschiedenen ikonischen Schiffen schnelle, actionreiche Raumschlachten in bester Dogfight-Manier – das Ganze in einer Solo-Kampagne oder auch im Multiplayer-Modus (der aber nicht besonders umfangreich ausfällt).

Ihr solltet euch Star Wars Squadrons anschauen, wenn euch alte Perlen wie X-Wing vs. TIE Fighter noch ein Begriff sind, ihr schon immer mal als Star-Wars-Pilot losziehen wollten oder generell auf actiongeladene Weltraumschlachten steht. Denn hier seid ihr wirklich mitten drin.

Link zum Download im PS Store: Star Wars Squadrons – kostenlos herunterladen mit PS Plus (Ab dem 01.06.)

Virtua Fighter V

Was ist Virtua Fighter V? Bei Virtua Fighter 5 handelt es sich um eine aufgehübschte Version des 2006er Kampfspiel-Klassikers von Sega. Dort messt ihr euch in einem internationalen Turnier als einer von zahlreichen Kämpfern mit anderen Kampfkünstlern und müsst euer Geschick mit dem Controller unter Beweis stellen. Das grundlegende Gameplay, also die Kämpfe, sollen dabei mit dem ursprünglichen Virtua Fighter 5 (aus 2006) identisch sein, die Neuauflage für die PS4 soll aber mit einigen Verbesserungen und Neuerungen wie beispielsweise aktualisierter Grafik oder neuen Online-Features auftrumpfen. Den Titel gibt’s dabei direkt zum Launch über PlayStation Plus.

Ihr solltet euch Virtua Fighter V anschauen, wenn ihr ein Fan der “Virtua Fighter”-Reihe seid oder euer Herz generell für Arcade-Kampfspiele wie Street Fighter, Tekken oder Mortal Combat schlägt.

Operation: Tango

Was ist Operation: Tango? Bei Operation: Tango handelt es sich um ein kooperatives Abenteuer, für das zwingend 2 Spieler und Mikros benötigt werden. Denn die weltweiten Missionen können nicht alleine abgeschlossen werden und ihr seid nur sprachlich miteinander verbunden. So arbeitet ihr als Agent und Hacker zusammen und müsst gemeinsam die Welt vor einer globalen Hi-Tech-Bedrohung retten, indem ihr durch Kommunikation eure Fertigkeiten kombiniert, um verschiedenste Herausforderungen und Koop-Puzzles zu meistern.

Eine coole Dreingabe ist der sogenannte Friend Pass. Kurzum bedeutet das: Zwei hacken, infiltrieren und retten die Welt, doch nur einer zahlt. Denn wenn ihr das Spiel besitzt, dann können sich all eure Freunde für lau gemeinsam mit euch ins Agenten-Abenteuer stürzen. Übrigens: auch dieses Spiel kommt direkt zum Release am 1. Juni zu PS Plus.

Ihr solltet euch Operation: Tango anschauen, wenn ihr generell auf Koop steht, ein Teamplayer seid, Kommunikation bei euch ganz großgeschrieben wird und ihr gerne Rätsel löst und an Puzzles knobelt.

Wie bekommt man die PS-Plus-Spiele?

Die einzige Voraussetzung: Ihr benötigt an sich nur ein PS-Plus-Abo. Eine Mitgliedschaft kostet euch dabei ungefähr 60 € im Jahr (wird mit zunehmender Laufzeit des Abonnements günstiger). Im Gegenzug gibt’s dann pro Monat in der Regel 2 PS-Plus-Games für die PlayStation 4 und eins für die PlayStation 5. Die Spiele kommen als digitaler Download aus dem PS Store und ziehen keine weiteren Kosten nach sich. Ihr könnt sie ohne Einschränkungen zocken, solange das Abo aktiv ist – auch wenn es zwischendurch mal abgelaufen war.

Die Vorteile von PS Plus in der Übersicht: Zudem genießt ihr als Mitglied noch einige zusätzliche Vorteile. Abseits der monatlichen Spiele bietet PS Plus noch:

Zugang zum Online-Multiplayer in vielen Spielen

exklusive Rabatte im PlayStation Store

exklusive Ingame-Inhalte für zahlreiche Games

Die PlayStation Plus Collection für PS5-Besitzer

Zugang zu den Free Trials, wo ihr einige vollwertige Titel kostenlos ausprobieren könnt

Zufrieden oder enttäuscht – Wie findet ihr die Spiele-Auswahl von PlayStation Plus für den Juni? Ist irgendetwas im neuen Line-Up dabei, worauf ihr euch ganz besonders freut? Oder ist keines dieser Spiele etwas für euch? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.

Übrigens, bis zum 1. Juni habt ihr noch Zeit, euch die PS-Plus-Spiele aus dem Mai zu sichern, falls noch nicht geschehen.