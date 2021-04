Sony hat vor Kurzem die neuen kostenlosen Games bekannt gegeben, die die PlayStation-Plus-Mitglieder im Mai 2021 erhalten werden. Dabei sind wie immer 2 Spiele für die PS4 und ein exklusives PS5-Spiel. Und diese stehen nun für Abonnenten zum Download im PlayStation Store bereit.

Das sind die PS-Plus-Spiele für Mai 2021: Ein neuer Monat steht an und damit auch neue kostenlose Games für PS-Plus-Mitglieder für PS4 und PS5. Dieses Mal sind ein Survival-Game, ein Shooter und ein Driving-Game, in dem absolutes Chaos herrscht:

Battlefield V (PS4)

Stranded Deep (PS4)

Wreckfest: Drive Hard. Die Last (PS5)

Die PS4-Titel könnt ihr über das Abwärtskompatibilität-Feature problemlos auch auf eurer PS5 spielen.

Wann startet der Gratis-Download im PS Store? Die neuen PS-Plus-Spiele könnt ihr voraussichtlich ab dem 5. Mai im PlayStation Store herunterladen.

Battlefield V

Was ist Battlefield V? Der First-Person-Shooter von dem Entwickler EA DICE ist der aktuellste Teil der beliebten Battlefield-Franchise und nutzt als Setting den Zweiten Weltkrieg. In der Singleplayer-Kampagne spielt ihr in 4 Story-Episoden verschiedene Charaktere aus unterschiedlichen Ländern und erfahrt mehr über ihren Überlebenskampf. Die Story liefert packende Momente, die den Krieg besonders drastisch darstellen.

Im Multiplayer habt ihr nach mehreren Updates eine große Auswahl an Waffen, Skins, Fahrzeuge und Maps, die euch in verschiedene europäische Länder, aber auch nach Pazifik, Afrika und andere Schauplätze des Zweiten Weltkriegs führen. Lest euch auch den ausführlichen Text zu Battlefield V von unseren Kollegen von der GamePro durch.

Ihr solltet euch Battlefield V anschauen, wenn ihr Lust auf einen coolen Shooter im Zweiter-Weltkrieg-Setting habt, bei dem das Team-Play sehr wichtig ist. Die Maps bieten viel Abwechslung beim Setting und ihr könnt euch in den vielfältigen Modi richtig austoben.

Stranded Deep

Was ist Stranded Deep? In Stranded Deep schlüpft ihr in die Rolle eines Überlebenden eines Flugzeugabsturzes, den ihr aus der First-Person-Perspektive spielt. Ihr landet nach dem Crash auf einer unbewohnten Insel und müsst um euer Überleben kämpfen. Dabei stehen euch die klassischen Survival-Gameplay-Mechaniken zur Verfügung.

Ihr beginnt mit nichts und müsst eure eigenen Werkzeuge herstellen, euch eine Unterkunft bauen und vor allem nach Essen suchen, damit ihr nicht verhungert. Aber seid vorsichtig: die Ressourcen auf eurer Insel sind beschränkt und ihr müsst euch gut überlegen, wofür ihr sie nutzen wollt. Euer Ziel ist es, der einsamen Insel zu entfliehen und am Ende rauszufinden, wieso euer Flugzeug hier überhaupt abgestürzt ist.

Ihr solltet euch Stranded Deep anschauen, wenn ihr auf klassische Survival-Games steht und Lust auf ein Neues habt. Stranded Deep versetzt euch dabei in das bunte tropische Setting und ihr könnt nicht nur die Insel erkunden, sondern auch im Ozean tauchen gehen.

Wreckfest: Drive Hard. Die Last

Was ist Wreckfest: Drive Hard. Die Last? In dem Game dreht sich das Gameplay ums Crash-Racing und allem, was dazu gehört. Ihr habt die Auswahl aus zahlreichen Autos, mit denen ihr auf Off-Road-Strecken in Rennen antreten könnt. Und dabei wird geschubst und gerammt, was das Zeug hält.

Vor allem in Destruction Derby, einem “Alle-gegen-alle”-Modus, müsst ihr mit gezielten Manövern die Autos der Konkurrenz zu Altmetall verarbeiten und gleichzeitig darauf achten, dass euer eigenes Auto weiterhin möglichst unbeschadet bleibt. Dabei sind die chaotischen Massen-Crashs viel taktischer als sie aussehen und einfach nur bloßes Rammen wird euch nicht weit bringen.

Ihr solltet euch Wreckfest: Drive Hard. Die Last anschauen, wenn ihr ein neues Racing-Game sucht, in dem man seine Autos so richtig schön zerlegen kann. Wenn ihr Fans von Spielen wie FlatOut seid, dann wird Wreckfest euch zusagen, immerhin wurde es von demselben Entwickler-Studio gemacht.

So kommt ihr an die PS-Plus-Spiele

Das braucht ihr: Im Prinzip benötigt ihr nur ein aktives PS-Plus-Abo.

Für etwa 60 € im Jahr erhaltet ihr dann monatlich 3 PS-Plus-Spiele: 2 davon für die PS4 und einen extra PS5-Titel. Die bekommt ihr als digitalen Download im PS Store und ohne weitere Kosten. Zudem genießt ihr als Mitglied bei PlayStation Plus noch einige zusätzliche Vorteile.

Die Vorteile von PS Plus in der Übersicht: Neben den monatlichen Gratis-Games erhalten Abonnenten noch folgendes:

Zugang zum Online-Multiplayer in vielen Spielen

exklusive Rabatte im PlayStation Store

exklusive Ingame-Inhalte für zahlreiche Games

Die PlayStation Plus Collection für PS5-Besitzer

Zugang zu den Free Trials, wo ihr einige vollwertige Titel kostenlos ausprobieren könnt

Was haltet ihr vom neuen Mai-Lineup bei PlayStation Plus? Sind es coole Games oder wären euch andere lieber? Ist irgendein Titel dabei, auf den ihr euch besonders freut? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.