Ein Leak zu PS Plus im Juni 2021 verspricht 2 richtig starke Spiele für PS4 und PS5

Wann werden die Spiele offiziell bekannt gegeben? Die Spiele für PS Plus im Juni 2021 werden offiziell am 26. Mai 2021 bekannt gegeben. Ab dem ersten Juni könnt ihr die Spiele dann herunterladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Vorgänger ist Virtua Fighter 5 Final Showdown und stammt aus dem Jahr 2012 und gilt als richtig guter Kampfspiel-Titel und wurde bei den Kollegen der GamePro mit 86 % hoch bewertet und soll zu den besten Fighting-Games seiner Generation gehören (via GamePro.de ) . Es soll sich bei Virtua Fighter 5 / Ultimate Showdown um einen neuen “Virtua Fighter”-Titel handeln, der an den Vorgänger anknüpfen soll. Das Spiel war auch einmal kurz im asiatischen PlayStation-Store aufgetaucht:

Was sind das für Spiele? Mit Star Wars: Squadrons bekommt ihr einen schnellen, actionreichen Dogfighting-Titel, wo ihr gegnerische Raumschiffe in die Luft jagt. Wahlweise kämpft ihr auf der Seite der Allianz oder des Galaktischen Imperiums. Das Star-Wars-Spiel wird von der Fachpresse durchaus positiv bewertet .

Woher stammt der Leak? Die spanisch-sprachige Seite „Areajugones“ erklärt, dass es einen Leak zu PS Plus gegeben habe (via areajugones.sport.es ). Die Seite sagt: “Einmal mehr habe man früher Zugang zu den Informationen.”

Was sagt der Leak? Laut Leak bekommt ihr im Juni 2021 mit PS Plus drei Spiele für eure PS4 und PS5. Bei den drei Spielen soll es sich um folgende Titel handeln:

Ein Leak verspricht drei kostenlose Spiele für Abonnenten des Dienstes PS Plus im Juni 2021. Dabei handelt es sich unter anderem um zwei richtig gute Titel. Der dritte Titel ist bisher noch nicht veröffentlicht, soll aber pünktlich mit dem Start von PS Plus im Juni 2021 erscheinen. Auch dieses Mal gibt es wieder Spiele für die PS4 und die PlayStation 5 .

Insert

You are going to send email to