PS Plus: Spiele im Oktober 2023 sind bekannt – Mit dabei sind gruselige Monster und der Wilde Westen

Auch im Oktober gibt es wieder 3 Gratis-Spiele für PS-Plus-Essential-Abonnenten. Leaks haben zwei schon bekannt gegeben und nun ist auch das dritte Spiel endlich bekannt. Mit dabei ist ein Horrorspiel, Farming und der Wilde Westen.

Welche Spiele kommen im Oktober zu PS Plus? Diese 3 Spiele erhaltet ihr im Oktober:

The Callisto Protocol

Landwirtschafts-Simulator 22

Weird West

Wann kann ich mir die Games holen? Wenn ihr ein Essential-Abo bei PS Plus habt, könnt ihr euch die Spiele voraussichtlich ab dem 03.10.2023 für eure Bibliothek sichern und downloaden.

The Callisto Protocol

Glen Schofield ist ein Experte im modernen Survival-Horror und war maßgeblich am ersten Dead Space beteiligt. Für The Callisto Protocol wollte er mit einem eigenen Studio zum Horror zurückkehren. Auch dieses Spiel wurde Sci-Fi-Survival-Horror.

Als Insasse eines Weltraum-Gefängnisses müsst ihr in einer Umgebung voller Kreaturen überleben. Wie bei Dead Space sind auch die verschiedenen Körperteile der Monster im Kampf wichtig. Neben den Fernkampfwaffen ist auch der Nahkampf ein wichtiger Fokus im Spiel.

Landwirtschafts-Simulator 22

Wer Lust auf entspanntes Farmen hat, der könnte beim Landwirtschafts-Simulator 22 fündig werden. Klassisch für das Genre hat man ein Feld und macht all das, was der Landwirt in seinem Beruf so macht. Ackerbau, Tierzucht und die andern bekannten Aktivitäten werden hier abgegrast.

Für Fans von Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten gibt es eine Vielzahl realer Marken und Maschinen. Insbesondere der Mod-Support voller Community-Mods auf der Konsole bietet Fans solcher Spiele unzählige Sachen zum Ausprobieren und Spielen.

Weird West

Weird West kommt von den Leuten, die euch auch Prey und Dishonored gebracht haben, und ist eine Immersive Sim. Anstatt einer Ego-Perspektive seid ihr in der Vogelperspektive unterwegs, Ihr spielt verschiedene Charaktere mit eigenen Geschichten in einer Fantasy-Variante des Wilden Westens.

Vor allem die Entscheidungsmöglichkeiten und die vielen Herangehensweisen ans Kämpfen und in den Missionen ist das Highlight in Weird West. Dabei habt ihr ein großes Arsenal an Waffen und Fähigkeiten, wodurch mehrmaliges Durchspielen einen Blick wert ist. Wer zusätzlich noch auf skurrile Figuren und Geschichten steht, findet hier einen Geheimtipp.

Bis wann kann man sich die Spiele sichern? Bis zum 7. Juli könnt ihr euch die 3 Spiele sichern und solange ihr das PS-Plus Essential -Abo besitzt, auch behalten und währenddessen zocken.

Im Essential-Abo erhaltet ihr neben den Spielen auch zusätzlich Goodies in Form von Skins oder Währungen für allerlei Spiele.

