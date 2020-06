Pokémon GO: Heute neue Raid-Stunde mit Reshiram – Alle Infos

In Pokémon GO startet heute, am 3. Juni 2020, wieder eine Raid-Stunde mit Reshiram. Wir zeigen euch die Startzeit, Konter und weitere wichtige Daten.

Was ist eine Raid-Stunde? Dieses Event findet wieder seit Anfang Mai statt und stellt jeden Mittwoch das legendäre Pokémon für eine Stunde in den Fokus.

Diesmal dreht sich alles um Reshiram, was aktuell in den Level-5-Raids zu finden ist.

Raid-Stunde mit Reshiram heute – Startzeit und Konter

Wann geht es los? Die Raid-Stunde startet wie üblich um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Ihr könnt dann für eine Stunde auf fast jeder Arena einen legendären Raid antreffen.

Um 19:00 Uhr ist das Event dann zu Ende und die Raids verschwinden wieder.

Nutzt diese Konter: Reshiram ist anfällig gegen die Typen Drache, Gestein und Boden. Hierfür bieten sich einige Monster an. Wir empfehlen, dass ihr vor allem auf das Wetter achtet:

Sonniges Wetter: Vor allem Boden-Pokémon nutzen

Windiges Wetter: Drachen-Pokémon sind besonders stark

Teilweise bewölkt: Pokémon von Typ Gestein sind hier die richtige Wahl

Wenn das Wetter nicht mitspielt, dann solltet ihr vor allem auf Rihornior, Rayquaza oder Dialga setzen. Sie sind am besten gegen Reshiram.

Eine genaue Übersicht findet ihr bei unserem Konter-Guide zu Reshiram.

Wie viele Spieler werden benötigt? Reshiram könnt ihr bereits zu dritt besiegen. Das geht bereits auf Level 25. Im Duo schafft ihr es auch, doch dafür braucht ihr die besten Konter auf Level 40.

Lohnt sich die Raid-Stunde? Das Pokémon ist verdammt stark und zählt zu den besten Feuer-Angreifern in Pokémon GO. Es lohnt sich also, wenn ihr viele Raids von dem Pokémon absolviert. Eine genaue Analyse der Brauchbarkeit von Reshiram findet ihr in einem anderen Artikel auf MeinMMO.

Wie geht es weiter? Die kommende Raid-Stunde am nächsten Mittwoch dreht sich weiterhin um Reshiram. Am 16. Juni erscheint dann Zekrom in den Raids und bekommt ebenfalls insgesamt 3 Raid-Stunden. Zekrom wird ähnlich stark und ihr solltet auch diese Events nicht verpassen.