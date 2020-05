Zekrom wird der neue Raid-Boss in Pokémon GO – Wie stark ist es?

Der nächste Raid-Boss in Pokémon GO steht fest. Zekrom wird im Juni erscheinen. Wir verraten euch, wie stark das legendäre Pokémon sein wird.

Wann erscheint Zekrom? Am 16. Juni um 22:00 Uhr deutscher Zeit erscheint Zekrom in den legendären Raids. Es ersetzt damit direkt Reshiram.

Wie lange Zekrom dann in den Raids erhalten bleibt, ist noch nicht klar. Vermutlich aber ähnlich lange wie Reshiram, also etwa 3 Wochen.

Zekrom wird zum besten Elektro-Angreifer

Das sind die Werte: Um einen Überblick zu haben, wie stark Zekrom überhaupt ist, zeigen wir euch hier erstmal die Werte vom legendären Pokémon:

Angriffswert: 275

Verteidigungswert: 211

KP-Wert: 205

Maximale WP: 4038

Es hat damit genau die gleichen Werte wie Reshiram, was in Pokémon GO nun der beste Feuer-Angreifer ist.

Zekrom (rechts) gehört zum Tao-Trio.

Zekrom ist allerdings von Typ Drache und Elektro und wird vor allem beim Typ Elektro richtig stark. Es ist das Elektro-Pokémon mit dem höchsten Angriffswert, danach kommt Zapdos mit einem Wert von 253. Der Unterschied ist also deutlich.

Dazu kommt noch, dass Zekrom die besten Elektro-Attacken im Spiel lernen kann, was es mit Abstand zum besten Elektro-Angreifer im Spiel macht.

Lohnen sich also Zekrom-Raids? Genau wie bei Reshiram, solltet ihr auch bei Zekrom besonders viele Raids machen. Das Pokémon wird verdammt nützlich und wirbelt die Meta ordentlich durcheinander.

Shiny kann es zum Release allerdings noch nicht sein. Dennoch solltet ihr es euch sichern, da der Typ Elektro in zahlreichen Raids, wie etwa gegen Kyogre oder Suicune, effektiv ist.

Wie geht es nach Zekrom weiter? Im Monat darauf wird dann vermutlich Kyurem erscheinen. Das Pokémon wurde bereits angekündigt und ist das letzte Monster vom Tao-Trio, was noch nicht im Spiel ist.

Bis dahin wird im Juni noch eine ganz schöne Menge passieren. So warten beispielsweise gleich 4 Rampenlichtstunden auf euch.