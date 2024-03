Pokémon GO: Wer kein Knarbon bekommt hat, sollte jetzt lange Spaziergänge planen

In Pokémon GO debütierte Knarbon im Horizonte-Event. Das ist nun vorbei. Wie kriegt man es jetzt?

Was ist in Pokémon GO los? Da wurde gerade das Horizonte-Event beendet. Dieses Event lief bis zum 11. März um 20:00 Uhr und brachte als eines seiner Highlights das Debüt von Knarbon. Knarbon konnte man aber nur über einen Weg bekommen: Das Ausbrüten von Eiern.

Im Event hatte man in drei Ei-Kategorien die Chance, ein Knarbon auszubrüten. Es war in den 2-km-, 5-km- und 10-km-Eiern enthalten. Doch mit dem Ende des Events ist auch damit Schluss.

Wie kriegt man Knarbon jetzt?

So erhaltet ihr Knarbon ab jetzt in Pokémon GO

Hier findet ihr Knarbon: Knarbon steckt weiterhin in Eiern, aber nicht mehr in den 2-km- und 5-km-Varianten. Ihr könnt Knarbon somit nur noch in den 10-km-Eiern finden. Die speziellen 7-km- und 12-km-Eier bleiben für Knarbon vorerst irrelevant.

Allerdings gibt es auch eine Änderung bei den 10-km-Eiern und Knarbon: Wie Trainer in der Pokémon-GO-Community „TheSilphRoad“ auf reddit berichten, rückt Knarbon innerhalb der 10-km-Eier eine Seltenheitsstufe nach oben.

Was bedeutet das für mich? Wer ein Knarbon bekommen will, braucht eine Menge Glück und vermutlich auch Geduld. Hier solltet ihr lange Spaziergänge einplanen, da ihr viel laufen müsst.

Man muss erstmal 10-km-Eier von Stops oder Arenen bekommen, was zufällig bedingt ist.

Hierfür braucht man außerdem freie Plätze in der Eier-Aufbewahrung. Ist die voll, muss man erstmal Eier mit kürzeren km-Strecken ausbrüten, um Platz zu schaffen. Eier einfach löschen geht nicht.

Dann muss man die 10-km-Eier ausbrüten und hoffen, dass daraus ein Knarbon schlüpft. Die Wahrscheinlichkeit auf ein Knarbon ist dabei im Vergleich zum Horizonte-Event gesunken.

Gibt es noch einen anderen Weg? Nur bedingt: Ihr könnt Knarbon über Tausch von Freunden bekommen, die Exemplare übrig haben. Angesichts der bisherigen Seltenheit des Monsters könnte das allerdings schwierig sein. Zudem handelt es sich dann um einen „Spezialtausch“, wenn ihr selbst Knarbon noch nicht in der Sammlung habt. Das bedeutet, dass die Tauschkosten höher sind. Zudem könnt ihr nur einen Spezialtausch pro Tag ausführen, das solltet ihr also einplanen.

Was ist das eigentlich für ein Monster? Knarbon ist ein Feuer-Pokémon der 9. Generation, das zwei potenzielle Entwicklungen mitbringt: Azugladis und Crimanzo. In welches Monster es sich entwickelt, hängt davon ab, welche Entwicklungs-Voraussetzung ihr erfüllt. Mehr über Knarbon, Azugladis und Crimanzo sowie die Entwicklung erfahrt ihr hier.