„Das ist deprimierend“ – Pokémon GO verärgert Trainer mit der Umweltwoche

In Pokémon GO läuft auch in diesem Jahr wieder die Umweltwoche, doch die sorgt bereits jetzt für Ärger bei den Trainern. Welche Inhalte das Event für euch bereithält und warum die Spieler es deprimierend finden, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welches Event geht es? Jedes Jahr veranstaltet Pokémon GO in Form eines Themen-Events eine Umweltwoche. Auch 2024 wird es wieder eine geben, wie die Entwickler am Abend des 16. April 2024 über ihren Pokémon GO-Blog bekanntgegeben haben.

Im Vergleich zu den Jahren zuvor sehen die Inhalte des Events in diesem Jahr aber eher übersichtlich aus, denn auf besondere wilde Spawns oder neue Pokémon warten Trainer vergeblich. Das sorgt bereits jetzt für ordentlich Ärger in der Reddit-Community. Wir zeigen euch, welche Spawns und Boni die Umweltwoche konkret für euch bereithält und was die Spieler ärgert.

Wann läuft das Event? Die Umweltwoche startet am 22. April 2024 um 10:00 Uhr Ortszeit und wird bis zum 26. April 2024 um 20:00 Uhr Ortszeit aktiv sein.

Alle Spawns und Boni zur Umweltwoche im Überblick

Diese Pokémon erwarten euch: Während der Umweltwoche werden sich in Pokémon GO die Inhalte der 2-km-Eier thematisch anpassen. So könnt ihr aus den Eiern, die ihr in dieser Zeit bekommt folgende Monster erhalten:

Wadribie*

Rotomurf*

Unratütox*

Tarnpigion*

Bithora*

Mit etwas Glück könnt ihr diese auch als Shiny (*) bekommen. Dafür hat Niantic die Shiny-Chancen für die Pokémon aus 2-km-Eiern erhöht.

Gibt es weitere Spawns? Nein, nach aktuellem Stand wird es keine besonderen, wilden Spawns geben. Die Raids bleiben demnach ebenfalls unverändert.

Welche Boni gibt es? Bei den Boni dreht sich während der Umweltwoche vorrangig alles um euer Kumpel-Pokémon. Aber auch die eine oder andere Quest wird zu finden sein. Folgende Inhalte erwarten euch:

häufiger Souvenirs und Geschenke von eurem Kumpel

Kumpel-Pokémon bleiben nach dem Füttern länger auf der Karte

halbe Lauf-Distanz, um Herzen mit dem Kumpel zu verdienen

erhöhte Shiny-Chance bei 2-km-Eiern

Event-Feldforschungen Begegnung mit Wadribie*, Rotomurf*, Unratütox*, Bithora* und Tarnpignon*

Sammler-Herausforderung Belohnung: Sternenstaub und EP

Showcases mit Event-Pokémon an ausgewählten PokéStops

Trainer sind sauer: Was ist dann der Sinn, draußen zu spielen?

Trainer kritisieren fehlende Spawns: In der Reddit-Community kommen die Inhalte zum geplanten Event aber überhaupt nicht gut an. Grund dafür sind die fehlenden wilden Spawns. Schaut man nämlich auf die Umweltwochen der vergangenen Jahre zurück, dann waren sie immer ein fester Bestandteil.

Sogar neue Pokémon wurden regelmäßig in diesem Event-Format ins Spiel gebracht. Aber auch davon ist in diesem Jahr nichts zu sehen. Dabei bereitet einigen besonders die bevorstehende Sammler-Herausforderung Kopfzerbrechen.

Wenn es nämlich keine wilden Event-Spawns gibt, kann das aus ihrer Sicht nur bedeuten, dass man die Pokémon zum Lösen der Quest ausbrüten muss. Doch gerade das hat bei anderen Events in der Vergangenheit nicht sonderlich gut funktioniert und zu ordentlich Frust bei den Spielern geführt. So kann man zum Event folgende Kommentare auf Reddit lesen:

taixun4532: Das ist deprimierend und enttäuschend. Und ich bin nicht überrascht.

FatalisticFeline-47: Da es keine wilden Spawns gibt, aber eine Sammler-Herausforderung angekündigt ist, *hoffe* ich, dass wir keine Eier-Herausforderung bekommen… Das letzte Mal war das miserabel.

JonnyCerberus: Wie bitte? Keine Event-Spawns? Was ist dann überhaupt der Sinn, draußen zu spielen? Warum können wir nicht Event-Spawns UND Eier haben? Schreckliche Nicht-Event-Spawns werden mich NICHT dazu bringen, nach der Arbeit einen Umweg zu machen, um mehr zu spielen.

Trainer hoffen auf Rediscover -Event

Könnte es doch noch Spawns geben? Einen Funken Hoffnung auf Event-Spawns scheint es aber noch zu geben, denn für den 22. April hat Niantic im Rahmen ihrer großen Update-Ankündigung auch einen besonderen Kanto-Meilenstein bekanntgegeben.

So haben die Entwickler in den kommenden Tagen einige Neuerungen rund um die Grafik, Biome und den AR-Modus geplant. Einer dieser Punkte sieht vor, dass Kanto neu entdeckt werden soll. Bereits seit der Bekanntgabe dieser Neuerungen rätseln Trainer, ob es sich hierbei möglicherweise um ein weiteres Kanto-Event handeln könnte.

Auch wenn diesbezüglich noch nichts konkretes durch die Entwickler bestätigt wurde, hoffen einige Trainer nun auf entsprechende Spawns, die mit der Sammler-Herausforderung im Zusammenhang stehen. So kann man auf Reddit folgendes lesen:

Mettbr0etchen: Wahrscheinlich wegen der “Rediscover Kanto”-Spawns und der neuen Art und Weise, wie Spawns im Allgemeinen funktionieren sollen (spezielle Biome). Mal sehen, ob es klappt. Im Moment sieht dieses Event definitiv dürftig aus.

repo_sado: Aus irgendeinem Grund finden dieses und das Kanto-Event zur gleichen Zeit statt, so dass das Kanto-Event die Spawns enthält, während dieses Event die Forschung und die Eier enthält.

Chugoldenboy: Ich kann mir vorstellen, dass es keine Spawns gibt, weil die Kanto-Pokémon-Biome an diesem Tag veröffentlicht werden.

Ob es tatsächlich besondere Kanto-Spawns geben wird, bleibt aber vorerst abzuwarten. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, werden wir euch hier auf MeinMMO darüber informieren.

Erste Bilder zum großen Update seht ihr im Video:

Wie gefallen euch die Inhalte zur Umweltwoche? Hattet ihr auch auf neue Pokémon gehofft? Oder vermutet ihr ebenfalls, dass noch Kanto-Spawns folgen werden? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

