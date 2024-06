Pokémon GO: Trainer suchen verzweifelt eines der seltensten Pokémon im aktuellen Event – Habt ihr es bereits?

Aktuell könnt ihr in Pokémon GO eines der seltensten Pokémon erhalten. Trotz geringer Chancen darauf wollen wir wissen, ob ihr es bereits erhalten habt.

Was ist das für ein Event? Aktuell läuft in Pokémon GO das Event Schmorende Schritte . Das Event ist am Freitag, dem 21. Juni 2024 um 10:00 Uhr gestartet und läuft noch bis Dienstag, dem 25. Juni 2024 um 20:00 Uhr.

Bei dem Event steht das Ausbrüten von Eiern im Vordergrund. Neben einer verringerten Distanz, die zum Ausbrüten der Eier benötigt wird, gibt es auch eine erhöhte Chance auf Shiny-Schneckmag und -Leufeo zu treffen sowie eines der seltensten Pokémon, das erstmals als Shiny im Spiel zu finden ist.

Chancen auch im Event gering

Um welches Pokémon handelt es sich? Ignivor, das Pokémon aus der 5. Generation mit den Typen Käfer und Feuer, ist im Event erstmals in seiner Shiny-Variante in Eiern zu finden.

Es kann sich zu Ramoth entwickeln, welches sowohl ein starker Feuer-, als auch ein starker Käfer-Angreifer ist und in der Liste der stärksten Angreifer in Pokémon GO entsprechend auftaucht.

Da Ignivor jedoch in der seltensten Kategorie der Pokémon ist, die aus Eiern ausgebrütet werden können, ist es entsprechend selten. Wollt ihr es erhalten, braucht ihr also auch im aktuellen Event eine Menge Glück oder eine große Anzahl an Eiern, die ihr ausbrütet.

Wir wollen wissen: wie sieht es bei euch aus?

Was sagt die Community dazu? Auf Reddit berichten einige Trainer von ihren Versuchen, Ignivor im aktuellen Event zu ergattern. Auch wenn es einigen bereits gelungen ist, gibt es eine große Anzahl an Trainern, die bisher leider sehr erfolglos waren.

Zudem lassen sich auch Kommentare finden, die das Ausbrüten von Eiern in Pokémon GO für eine Art Glücksspiel halten und sich daher nicht groß darauf fokussieren.

Ich habe 60 Eier ausgebrütet und nicht ein einziges Ignivor erhalten , meint der Ersteller eines Beitrags auf Reddit

, meint der Ersteller eines Beitrags auf Reddit Alle Eier-Events sind im Grunde ein Glücksspiel. Es macht keinen Sinn, einen Haufen Inkubatoren zu kaufen. Brüte einfach passiv die paar Eier aus. Alles kommt in der Zukunft irgendwann zurück , meint ein Trainer auf Reddit

, meint ein Trainer auf Reddit 42 Eier habe ich bereits während des Events ausgebrütet und kein einziges Ignivor erhalten , schreibt ein weiterer Kommentator auf Reddit

, schreibt ein weiterer Kommentator auf Reddit 28 Eier ausgebrütet. 0 Ignivor , lautet ein weiterer Kommentar auf Reddit

, lautet ein weiterer Kommentar auf Reddit Ich habe vielleicht 25-30 Eier ausgebrütet und habe 5 Ignivor erhalten, meistens aus 2- und 5-km-Eiern. [..] Es ist alles ein Glücksspiel , schreibt ein weiterer Trainer auf Reddit

Es ist also wirklich reine Glückssache, ob ihr ein Ignivor erhaltet. Wollt ihr es noch bis zum Ende des Events bekommen, dann brütet weiterhin die 2-km-, 5-km- sowie 10-km-Eier aus. Vielleicht erhaltet ihr ja sogar ein Shiny-Exemplar.

Wir wollen wissen, wie es bei euch aussieht. Nehmt gerne an der Umfrage teil und lasst uns in den Kommentaren wissen, ob und wie viele Ignivor ihr bereits erhalten habt und wie viele Eier ihr dafür ausgebrütet habt. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im Juni 2024 in Pokémon GO noch anstehen, haben wir die passende Übersicht für euch.