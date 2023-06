Pokémon GO: Trainer finden geheimen Bonus, hoffen, dass Niantic ihn nicht wieder wegnimmt

In Pokémon GO haben Trainer einen Bonus für den Rauch gefunden. Der bringt euch mehr Spawns – doch die Spieler sind skeptisch, ob das so bleibt.

Was ist das für ein Bonus? Normalerweise bringt euch der Rauch ein Pokémon alle 5 Minuten, wenn ihr still steht. Das wird nur erhöht, wenn ihr euch bewegt. Doch Trainer fanden nun heraus: Im aktuellen Event kann man die Spawn-Rate beim Rauch erhöhen. Das teilte ein User im Subreddit zu Pokémon GO (via Reddit).

Dann bringt der Rauch plötzlich jede Minute einen neuen Pokémon-Spawn, sogar wenn ihr euch nicht bewegt. Das ist überaus nützlich, wenn man von zu Hause aus spielen möchte.

Wie kriegt man den Bonus? Entscheidend ist, dass ihr den ersten Schritt der befristeten Forschung Dunkle Flammen abschließt und dort einen Pfad wählt. Habt ihr dies getan, schaut nach dem Rauch in eurem Item-Beutel. Das Item sollte sich nun Orange gefärbt haben – ein Hinweis darauf, dass es ein “Event-Rauch” wurde.

Zündet ihr diesen Rauch nun solltet ihr pro Minute einen Spawn bekommen, auch ohne Bewegung. Allerdings ist zu beachten, dass manche Trainer berichten, dass der Trick bei ihnen offenbar nicht funktioniert.

Und zudem sind einige skeptisch, ob das überhaupt so gedacht ist.

Nach Radius schauen Trainer skeptisch auf Rauch-Bonus

Was ist das Problem? Da der Rauch-Bonus nach aktuellem Stand nirgendwo offiziell angekündigt wurde, sind Trainer skeptisch, ob das so gedacht ist. Da spielt auch die Geschichte der letzten Tage rein, wo eine plötzliche Verbesserung des Fang-Radius auftauchte, die sich dann aber trotz anderer Stimmen als Bug herausstellte und wieder entfernt wurde.

Deshalb meinen Trainer: Warten wir mal ab, ob das so bleibt. Ein paar Stimmen aus der reddit-Community zu Pokémon GO dazu:

Ich habe auch einen Rauch benutzt und war angenehm überrascht. Ich hatte vergessen, wie großartig es war, bevor es generfed wurde. Genießen wir es, solange wir können , meint Julie2171 (via reddit).

, meint Julie2171 (via reddit). Das wird gefixt in 3… 2… 1… , kommentiert User Glumada (via reddit).

, kommentiert User Glumada (via reddit). Oh bitte, fixt das nicht , meint ein anderer User (via reddit).

Außerdem berichten einige Spieler, dass der Rauch bei ihnen weiterhin nur alle 5 Minuten ein Pokémon spawnt. Der Grund dafür ist noch nicht bekannt. Der Test in der Redaktion ergab jedoch ebenfalls ein Monster pro Minute.

Ob es sich hierbei um einen Bug oder ein Feature handelt, bleibt abzuwarten. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es Neuigkeiten gibt.

Ansonsten gibt es gerade große News aus dem Hause Niantic: Dort wurden zwei andere Spiele eingestellt, während Pokémon GO die Top-Priorität sein soll.