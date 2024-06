Pokémon GO bringt morgen Top-Raids mit Mega-Rayquaza: So läuft der Tag ab

In Pokémon GO stehen am 29. Juni 2024 Top-Raids mit Mega-Rayquaza an. Wie ihr daran teilnehmen könnt und wie ihr die Mega-Entwicklung erhaltet, erklären wir euch.

Was ist das für ein Pokémon? Rayquaza ist ein legendäres Pokémon aus der 3. Generation. Es besitzt die Typen Drache und Flug. Während das Pokémon in seiner normalen Form bereits ein mächtiger Angreifer ist, ist die Mega-Entwicklung von Rayquaza noch stärker.

Um die Mega-Entwicklung auszulösen, benötigt ihr das Item Meteorit, mit dem ihr Rayquaza die Lade-Attacke Zenitstürmer beibringen könnt. Außerdem benötigt ihr zusätzlich noch die Mega-Energie für die Entwicklung.

Beim Top-Raid-Tag mit Mega-Rayquaza habt ihr die Gelegenheit, sowohl die Mega-Energie als auch das Item und Rayquaza selbst zu erhalten. Das wird jedoch schwerer, als ihr es von regulären Raids gewohnt seid.

Alle Informationen zu den Top-Raids mit Mega-Rayquaza

Wann ist das Event? Das Event findet am Samstag, dem 29. Juni 2024, statt. Dabei wird es vier verschiedene Zeitpunkte geben, an denen die Top-Raids starten:

12:00 Uhr

13:00 Uhr

17:00 Uhr

18:00 Uhr

Behaltet die Übersicht mit Raids in eurer Umgebung im Auge, wenn ihr an den Top-Raids teilnehmen wollt. Die Raid-Eier, aus denen ein Raid entsteht, sind lange vor dem eigentlichen Raid bereits sichtbar. Ist ein Mega-Rayquaza erschienen, habt ihr 45 Minuten Zeit, um am Raid teilzunehmen.

Was muss ich beachten? Neben den Uhrzeiten, zu denen Rayquaza erscheint, gibt es noch eine weitere Limitierung. Dadurch, dass es sich um Top-Raids handelt und nicht um reguläre Raids, wird die Anzahl der Raids vergleichsweise geringer sein.

Außerdem könnt ihr an Top-Raids nicht per Fern-Raid-Pass teilnehmen. Wollt ihr Mega-Rayquaza herausfordern, müsst ihr also direkt bei der Arena vor Ort sein.

Beachtet außerdem, dass Mega-Rayquaza ein sehr starkes Pokémon ist und ihr mit entsprechend guten Kontern gegen Mega-Rayquaza und mit ausreichend vielen Trainern antreten solltet.

Besiegt ihr das Pokémon, trefft ihr anschließend auf Rayquaza. Dieses ist in seiner regulären Form.

Wie erhalte ich die Mega-Energie? Wenn ihr den Raid erfolgreich absolviert, werdet ihr nicht nur mit einer Begegnung mit einem regulären Rayquaza belohnt, sondern auch mit Mega-Energie.

Die Anzahl an Mega-Energie, die ihr erhaltet, ist abhängig von der Geschwindigkeit, mit der der Raid beendet wurde. Je schneller ihr den Raid abschließt, desto mehr Mega-Energie erhaltet ihr.

Wie erhalte ich das Item Meteorit? Passend zum Event, wird es auch eine kostenlose, befristete Forschung geben, in deren Rahmen ihr das Item erhalten könnt. Habt ihr das Item zusammen mit der notwendigen Mega-Energie gesammelt, könnt ihr die Mega-Entwicklung auslösen.

Ist Shiny-Rayquaza verfügbar? Ja, mit etwas Glück könnt ihr nach einem erfolgreichen Raid auch auf Shiny-Rayquaza treffen.

Was sagt ihr zu den Top-Raids mit Mega-Rayquaza? Werdet ihr daran teilnehmen und probieren, das mächtige Pokémon zu erhalten? Oder schrecken euch die Umstände, unter denen das Pokémon verfügbar ist, ab? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr bereits jetzt wissen wollt, welche Events im Juli 2024 in Pokémon GO auf euch warten, haben wir hierfür eine Übersicht für euch.