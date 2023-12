Pokémon GO: Trainer erhält Taubsi vom besten Pokémon-GO-Spieler der Welt

Ein Pokémon GO-Trainer hat in Las Vegas Brandon Tan getroffen und von ihm ein signiertes Taubsi erhalten. Was hat es damit auf sich?

Wer ist Brandon Tan? Brandon Tan, bekannt als BrandonTan91, gilt in Pokémon GO als der beste Spieler der Welt. Er hat unzählige Rekorde in Pokémon GO aufgestellt und beispielweise bereits im Jahr 2021 das Maximum an Erfahrungspunkten erreicht, was dafür sorgt, dass sein Spiel kaputt ist.

Tan ist Content Creator und auch dafür bekannt, dass er zeitweise an rund 50 Raids am Tag teilnahm, die Level-Caps in unfassbaren Zeiten erreichte und außerdem der erste Spieler ist, der die Marke von einer Milliarde Erfahrungspunkten überschritten hat.

Er ist jedoch nicht unumstritten. Brandon Tan wurde bereits für einen Monat gebannt, da er einen Fang-Service gegen Echtgeld angeboten hatte. Hierbei konnten sich Spieler gegen eine Bezahlung Mewtus fangen lassen.

Trainer erhält signiertes Taubsi von Tan

Was hat es mit dem Taubsi auf sich? Ein Trainer aus Las Vegas traf Brandon Tan und absolvierte eine Rampenlichtstunde mit ihm. Der Trainer berichtet, dass Tan einer der coolsten und intelligentesten Menschen ist , die er jemals getroffen hat. Zusätzlich zur gemeinsamen Rampenlichtstunde, hat Brandon Tan dem Trainer noch ein Pokémon getauscht – ein Taubsi.

Warum gerade ein Taubsi? Auf die Frage, warum er gerade ein Taubsi erhalten hat, antwortet der Trainer: Wir haben beide praktisch jedes Pokémon und fast jedes Shiny. Taubsi ist sein Lieblingspokémon, weil es zum Beginn des Spiels die Hauptquelle für Erfahrungspunkte war. [..] Deshalb habe ich es ausgewählt .

Was sagt die Community dazu? Teile der Community feiern dieses Taubsi. Sie sprechen von einem signierten Taubsi , da man bei der Herkunft des Taubsis den Namen von Brandon Tan sehen kann. Das ist so cool! Ich freue mich sehr für dich , lautet etwa ein Kommentar.

Jedoch werden auch kritische Stimmen gegenüber Brandon Tan laut. Diese beziehen sich beispielsweise auf den damaligen Fang-Service von Tan. „Ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern, dass der ‘beste’ Spieler der Welt wegen Verletzung der Nutzungsbedingungen gesperrt wurde“, lautet ein Kommentar.

Was haltet ihr von Brandon Tan? Seid ihr ihm gegenüber eher positiv oder negativ gestimmt? Hättet ihr auch gerne ein Taubsi mit Tans Trainer-ID als Herkunft?

