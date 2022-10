Pokémon GO startet morgen Raid-Tag mit Mega-Garados – Uhrzeit, Boni und Shinys

Am 8. Oktober 2022 startet in Pokémon GO der Raid-Tag mit Mega-Garados. Wir zeigen euch alle Details, die ihr zum Event kennen müsst. Dazu die Uhrzeit, Boni und Shinys sowie Tipps für die maximalen Raidpässe.

Was ist da für ein Event? Bei einem Raid-Tag stehen Bosskämpfe auf Arenen von Pokémon GO im Vordergrund. Für einen bestimmten Zeitraum seht ihr deutlich mehr Raids zu ausgewählten Pokémon, an denen ihr teilnehmen könnt. Für diese Kämpfe spendiert Niantic euch Raidpässe und dazu gibt es noch einen Bonus.

Am 8. Oktober steht Mega-Garados im Fokus des Events und Trainer teilten schon Tricks, wie ihr die Ausbeute der kostenlosen Raidpässe erhöhen könnt.

Event mit Mega-Garados – Alles zum Raid-Tag im Oktober

Wann geht es los? Der Raid-Tag startet am Samstag, den 8. Oktober, um 14:00 Uhr Ortszeit. Das Event läuft dann ein paar Stunden und endet um 17:00 Uhr Ortszeit.

Die Boni: Von den folgenden Boni spricht Niantic im offiziellen Blogpost:

Ihr erhaltet kostenlos bis zu fünf zusätzliche Raid-Pässe, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht.

Die Chance auf ein Schillerndes Garados ist erhöht.

Das ist der Tipp: Die Shiny-Chancen könnt ihr nicht weiter beeinflussen. Allerdings teilten Trainer bereits Tipps, wie man zum Raid-Tag mit Mega-Garados 8 statt 5 Raidpässe erhält.

Shiny Garados: Mit Glück erhaltet ihr nach einem Raid eine Begegnung mit Shiny Garados. Eine schillernde Version dieses Pokémon ist bei den Trainern begehrt, weil die Optik sehr ansprechend ist.

Dass die Chancen auf ein Shiny für dieses Raid-Event erhöht sind, ist für viele Trainer ein Grund, daran teilzunehmen. Zumindest, um die kostenlosen Pässe zu nutzen, die es als Geschenk gibt. Vielleicht habt ihr ja Glück und könnt euch eine schillernde Version sichern.

Doch nicht nur wegen seiner Optik lohnt sich das Pokémon für euch. Garados gehört zu den stärksten Wasser-Angreifern, die Pokémon GO zu bieten hat. Die Teilnahme kann also durchaus wertvoll für euch sein.