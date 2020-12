In Pokémon GO startet heute, am 31. Dezember, das große Event rund um das Neujahr. Wir zeigen euch die Boni und Event-Pokémon.

Wann startet das Event? Los geht es am 31. Dezember um 22:00 Uhr. Das Event läuft dann bis zum 4. Januar um 22:00 Uhr. Ihr habt also 4 Tage, um die Boni auszunutzen.

In der Zeit sind die Pokémon in Feierlaune und Monster mit Partyhüten erscheinen in der Wildnis und in Raids.

Alle Infos zum Neujahrs-Event

Das sind die Boni: Es gibt vor allem Boni rund um Kostüm-Pokémon. Wir geben euch hier die Übersicht:

Flegmon mit 2020-Brille erscheint in der Wildnis, in Raids, in Quests und aus Eiern. Bei einer Entwicklung trägt Lahmus dann eine 2021-Brille.

Pichu mit Neujahrshut und Isso schlüpfen aus 2-km-Eiern.

Pikachu mit Neujahrshut erscheint in der Wildnis und in Quests.

Evoli mit Partyhut ist durch Quests erhältlich.

Rattikarl, Woingenau und Waumpel mit Partyhüten gibt es in Level-1-Raids.

Doppelte Bonbons und Sternenstaub für ausgebrütete Pokémon warten.

Es gilt halbierte Schlüpf-Distanz.

Das sind die Hut-Pokémon: Auf unserem Titelbild seht ihr die angesprochenen Pokémon mit den jeweiligen Hüten. Rattikarl, Woingenau und Waumpel kennen wir noch aus einem anderen Event im Frühjahr.

Offiziell bestätigt ist es nicht, doch all die Kostüm-Pokémon können vermutlich auch als Shiny gefangen werden. Wer solche Shinys also sammelt, hat eine Menge zu tun.

Bereits Anfang Januar konnte man Waumpel mit Partyhut ergattern.

Lohnen sich die Eier-Boni? Mehr Sternenstaub und Bonbons aus den Eiern sind immer gut. Dennoch sind die Event-Pokémon nicht sonderlich stark, sodass man dort nicht unbedingt die doppelten Bonbons benötigt.

Wer die Shinys unbedingt ausbrüten möchte, kann vom doppelten Sternenstaub profitieren, doch nur wegen der Boni solltet ihr nicht zwingend viele Eier ausbrüten.

Im Januar warten noch zahlreiche weitere Events auf euch. Wir haben euch hier die Übersicht gegeben:

