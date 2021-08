Pokémon GO: Rampenlichtstunde heute mit rosafarbenen Schalellos und Bonbon-Bonus

Heute, am 17. August 2021, findet in Pokémon GO die allwöchentliche Rampenlichtstunde statt. In dieser Woche trefft ihr dabei auf Schalellos (Westliches Meer). Wir haben uns angesehen, was euch zu diesem Event erwartet und ob es sich lohnt.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Bei der Rampenlichtstunde handelt es sich um ein wöchentliches Kurz-Event in Pokémon GO. Es findet immer dienstags statt und dauert eine Stunde. In dieser Zeit steht ein bestimmtes Pokémon im Mittelpunkt, was deshalb in der Wildnis häufiger spawnt. Darüber hinaus könnt ihr euch zusätzlich über einen Bonus freuen.

In dieser Woche dreht sich die Rampenlichtstunde um das Pokémon Schalellos aus dem westlichen Meer. Außerdem erhaltet ihr während dieses Events doppelte Bonbons beim Fangen von Pokémon.

Rampenlicht-Stunde mit Schalellos (Westliches Meer) – Startzeit und Bonus

Wann geht es los? Wie in jeder Woche startet die Rampenlichtstunde auch heute um 18:00 Uhr Ortszeit und endet um 19:00 Uhr Ortszeit wieder.

Dieser Bonus erwartet euch: Neben zahlreichen rosafarbenen Schalellos, die ihr in dieser Zeit auf eurer Karte sehen werdet, bekommt ihr doppelte Bonbons für das Fangen von Pokémon. Um noch mehr Pokémon zu erhalten, könnt ihr euch einen Rauch oder ein Lockmodul setzen. Auch darüber werden dann vermehrt Schalellos vom westlichen Meer angezogen.

Gibt es Shiny Schalellos? Nein, Schalellos könnt ihr im Spiel bislang nicht in seiner schillernden Form begegnen.

Übrigens: Dieses Pokémon hat zwei verschiedene regionale Formen. Das Schalellos des östlichen Meeres ist blau und das des westlichen Meeres rosa. Heute könnt ihr ausschließlich auf die rosafarbene Variante treffen.

Schalellos & Gastrodon westliches Meer (links) und östliches Meer (rechts)

Lohnt sich die Rampenlichtstunde heute?

Beim rosafarbenen Schalellos handelt es sich um ein regionales Pokémon, welches ihr in Deutschland sonst nicht bekommt. Es ist in der westlichen Hemisphäre beheimatet. Wer dieses Monster also noch nicht in seinem PokéDex hat, sollte diese Gelegenheit auf jeden Fall nutzen. Durch die doppelten Bonbons habt ihr außerdem die Möglichkeit, es direkt zu Gastrodon (Westliches Meer) weiterzuentwickeln.

Für die PvP-Liga und Raids sind beide Monster jedoch eher uninteressant. Und auch Shiny-Jäger haben in der heutigen Rampenlichtstunde kein Glück.

Wie findet ihr die heutige Rampenlichtstunde? Werdet ihr die rosafarbenen Schalellos fangen oder setzt ihr lieber in dieser Woche aus? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier, auf MeinMMO, in die Kommentare.

