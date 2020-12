Pokémon GO: Rampenlichtstunde heute mit Pikachu und mehr Bonbons

In Pokémon GO startet heute, am 15. Dezember, die Rampenlichtstunde mit Pikachu. Wir zeigen euch die Boni des Events.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? Dieses Event findet jeden Dienstagabend in Pokémon GO statt. Für die Dauer von etwa 60 Minuten wird ein besonderes Pokémon in den Fokus gerückt. Das bedeutet, es erscheint dann viel häufiger in der Wildnis.

Dazu kommt dann ein Bonus, der diese Art von Events nochmal spannender gestalten soll.

Das Pokémon, das heute im Fokus steht, ist Forscher-Pikachu. Das befindet sich gerade wegen des Celebi-Events in Pokémon GO.

Alle Infos zur Rampenlichtstunde mit Pikachu

Wann geht es los? Die Rampenlicht-Stunden starten in Pokémon GO immer um 18:00 Uhr und sind dann für eine Stunde aktiv. Gegen 19:00 Uhr wird das Event dann beendet. Danach sollten wieder die Pokémon aktiv sein, die ihr auch vorher schon in der Wildnis gefunden habt.

Welche Boni gibt es? Während des Events erhaltet ihr doppelt so viele Bonbons für das Fangen von Pokémon.

Gibt es das Forscher-Pikachu als Shiny? Ja, auch dieses besondere Pikachu könnt ihr mit Glück als Shiny fangen. In Pokémon GO gibt es immer wieder Events, die Pikachu in besondere Outfits stecken. Eure Shiny-Sammlung wird durch das neue Exemplar erweitert.

Auf reddit zeigt Trainer Stockylachy, wie so ein schillerndes Exemplar aussieht:

Auf reddit zeigt Trainer Stockylachy, wie so ein schillerndes Exemplar aussieht:

Doppelte Bonbons für Celebi!

Das müsst ihr wissen: Gerade läuft eine besondere Spezialforschung. In „eine schillernde Ablenkung“ werdet ihr mit Shiny Celebi belohnt. Fangt ihr dieses nun während der Rampenlichtstunde, erhaltet ihr auch für Celebi die doppelten Bonbons.

Dass das funktioniert, bestätigte ein Trainer auf reddit mit einem Screenshot.

Dass das funktioniert, bestätigte ein Trainer auf reddit mit einem Screenshot.

So geht es weiter: In der nächsten Woche steht das Pokémon Schneppke im Fokus der Rampenlichtstunde. Ihr erhaltet am 22. Dezember dann mehr Bonbons für das Verschicken von Pokémon.

Wie gefällt euch die Rampenlicht-Stunde in Pokémon GO und welches Pokémon würdet ihr dort gerne mal sehen?

