Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Ledyba und EP-Bonus

In Pokémon GO findet heute eine Rampenlicht-Stunde mit Ledyba und einem EP-Bonus statt. Wir von MeinMMO zeigen euch, was euch bei dem Kurz-Event erwartet, ob es Ledyba als Shiny gibt und ob es sich für euch lohnt.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO findet jeden Dienstag eine sogenannte Rampenlicht-Stunde statt. Bei dieser wird ein bestimmtes Pokémon in den Mittelpunkt gerückt und spawnt für 60 Minuten nahezu überall in der Wildnis.

Heute, am 05. Juli, ist es wieder soweit und die erste Rampenlicht-Stunde im Juli bringt euch das Käfer- und Flug-Pokémon Ledyba. Abgerundet wird das Event mit einem zusätzlichen EP-Bonus.

Rampenlicht-Stunde mit Ledyba – Start, Boni & Shiny

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Das Kurz-Event startet wie gewohnt um 18:00 Uhr Ortszeit und läuft dann 60 Minuten. Um 19:00 Uhr endet es somit auch schon wieder und die Spawns ändern sich.

Welche Boni gibt es? Während der Rampenlicht-Stunde könnt ihr in erster Linie an jeder Ecke auf Ledyba treffen. Wer noch mehr Exemplare sammeln möchte, kann sich zusätzlich auch einen Rauch setzen. Des Weiteren erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon in dieser Zeit die doppelten Erfahrungspunkte (EP).

Kann man Shiny-Ledyba fangen? Ja, Ledyba ist auch in seiner schillernden Form im Spiel verfügar. Ihr erkennt es an den orangefarbenen Flügeln.

Ledyba und Ledian normal (links) und als Shiny (rechts)

Lohnt sich die Rampenlichtstunde mit Ledyba?

Wie stark ist es? Bei Ledyba handelt es sich um ein Käfer- und Flug-Pokémon aus der 2. Spiele-Generation, was sich zu Ledian weiterentwickeln lässt. Besonders stark ist das Monster jedoch nicht und auch seine Weiterentwicklung kann mit seinen Werten wenig überzeugen. Dadurch ist es für den Einsatz in Raids oder der GO-Kampfliga ungeeignet.

Wer sollte die Rampenlicht-Stunde nutzen? Ledyba ist eines der Monster, was für die meisten Trainer eher uninteressant ist. Lediglich Shiny-Jäger kommen bei diesem Pokémon auf ihre Kosten.

Ansonsten lohnt sich die Rampenlicht-Stunde vor allem wegen des EP-Bonus. Wem auf dem Weg zu Level 50 noch ein paar Erfahrungspunkte fehlen, der hat heute die Gelegenheit welche zu sammeln.

Wer dabei lieber auf ein anderes Pokémon treffen möchte, kann sich alternativ auch eine Wunderbox zünden und so Meltan spawnen lassen. Bedenkt aber, dass ihr dann keinen normalen Rauch zünden solltet, da es sonst Probleme bei den Spawns geben kann.

Wie findet ihr die Rampenlicht-Stunde mit Ledyba? Nehmt ihr heute teil? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen.