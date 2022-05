Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Wingull und mehr Bonbons

In Pokémon GO läuft heute, am 3. Mai, die Rampenlicht-Stunde mit Wingull. Wir zeigen euch alles zum Bonbon-Bonus, Startzeit und den Shinys.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag läuft in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Für die Dauer von 60 Minuten steht ein Pokémon im Fokus, das die Entwickler für das Event aussuchten. Begleitet wird das dann von einem Bonus, der das Event noch spannender gestalten soll.

Heute steht bei der „Spotlight Hour“ das Pokémon Wingull im Fokus. Es stammt aus der dritten Spielgeneration und gehört zu den Typen Wasser und Flug. Dazu gibt es einen Bonus, der sich auf eure Bonbons auswirkt.

Rampenlicht-Stunde am 3. Mai mit Wingull – Inhalte

Wann geht es los? Wie ihr das von anderen Events kennt, fällt der Startschuss wieder um Punkt 18:00 Uhr Ortszeit. Das Event ist dann eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr Ortszeit.

Welche Boni gibt es? Überall in der Wildnis trefft ihr auf Wingull. Seine Spawns sind deutlich erhöht. Wer noch mehr Begegnungen mit dem Pokémon will, kann während des Events einen Rauch zünden, denn der lockt dann auch hauptsächlich Wingull an.

Dazu erhaltet ihr beim Fangen von Pokémon die doppelte Menge an Bonbons. Das kann sich also auch für euch lohnen, wenn ihr im Event-Zeitraum Raids abschließt und dann mehr Bonbons für die gefangenen Raidbosse erhaltet.

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Mai 2022 und ihre Boni

Kann man Shiny Wingull fangen? Ja, die schillernde Form von Wingull ist bereits in Pokémon GO verfügbar. Mit viel Glück könnt ihr es fangen. In der folgenden Grafik zeigen wir euch Wingull und seine Weiterentwicklung Pelipper in der normalen Form und in der Shiny-Form.

Normales Wingull und Pelipper (in blau) und die schillernden Formen (in grün)

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute?

So stark wird es: Wingull selbst könnt ihr in Raids oder Trainerkämpfen nicht wirklich gebrauchen. Brauchbar ist seine Weiterentwicklung Pelipper. Es performt in der Superliga und in der Hyperliga immerhin im oberen Mittelfeld – auch da gibt es aber bessere Alternativen.

Die Rampenlicht-Stunde heute lohnt sich also vor allem für den Bonbon-Bonus oder wenn ihr mit Pelipper einen „okay“-performenden Angreifer für die Super- oder Hyperliga haben möchtet. Die Chance auf Shinys besteht zwar, ist für das Event aber nicht erhöht.

In den nächsten Wochen starten noch viele weitere Ereignisse. Eine Übersicht mit allen Terminen und Events in Mai 2022 bei Pokémon GO findet ihr bei uns auf MeinMMO.