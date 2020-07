Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Bamelin und mehr EP – Lohnt das?

In Pokémon GO läuft heute, am 28. Juli, die Rampenlicht-Stunde mit Bamelin. Dazu gibt es einen EP Bonus. Wir zeigen euch, was euch erwartet.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? Das sind Events, die jeden Dienstagabend in Pokémon GO stattfinden. Dabei steht ein besonderes Pokémon im Fokus, im „Rampenlicht“.

Dazu gibt es für die Trainer einen Bonus, der das Event noch interessanter machen soll. Am heutigen Dienstag dreht sich alles um das Wasser-Pokémon Bamelin.

Rampenlichtstunde im Juli mit Bamelin

Wann läuft das Event? Wie immer geht es um 18:00 Uhr Ortszeit los. Für etwa eine Stunde ist das Event dann aktiv und endet gegen 19:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? In der Wildnis werdet ihr deutlich häufiger auf Bamelin treffen.

Als Bonus erwarten euch doppelte Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon. Bewahrt euch also einige PokéBälle auf und fangt viele Exemplare, um diesen Bonus stark zu nutzen.

Bamelin und seine Weiterentwicklung Bojelin

Gibt es Shiny Bamelin? Nein. Shiny Bamelin gibt es bisher nicht in der Wildnis von Pokémon GO und es ist deshalb auch heute Abend nicht als Shiny in Pokémon GO anzutreffen.

Für wen lohnt sich das Event? Für die Shiny-Jäger ist die Rampenlichtstunde heute Abend schon mal kein Pflicht-Termin. Da die schillernde Form nicht zur Verfügung steht, sollte man sich auf andere Dinge konzentrieren.

Der EP-Bonus ist für viele Spieler interessant, die noch ein paar Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level-Up sammeln müssen. Kombiniert mit einem Glücksei erhaltet ihr sogar die vierfache Menge an EP pro Fang eines Pokémons während des Events.

Ist die Rampenlicht-Stunde heute nichts für euch? Keine Sorge, in den nächsten Wochen hat Niantic einiges vor. Ein Event-Marathon in Pokémon GO steht vor der Tür und startet schon diesen Freitag. Da wird für jeden von euch etwas dabei sein, wofür es sich lohnt, zu spielen.