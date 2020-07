In Pokémon GO läuft heute, am 21. Juli, die Rampenlichtstunde mit Myrapla. Dazu gibt es einen Sternenstaub-Bonus. Wir sagen euch, ob es sich lohnt.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Dieses Event findet jeden Dienstag in Pokémon GO statt und stellt ein besonderes Pokémon in den Mittelpunkt. Dazu gibt es dann noch einen Bonus, der das Ganze abrundet.

Dieses Mal dreht sich alles um Myrapla. Das Pokémon erscheint im aktuellen Sommer-Event ohnehin schon vermehrt und bekommt nun diese besondere Stunde.

Rampenlicht-Stunde im Juli mit Myrapla

Wann läuft das Event? Los geht es heute um 18:00 Uhr Ortszeit. Ihr könnt dann für eine Stunde, also bis 19:00 Uhr, von den Boni profitieren.

Welche Boni gibt es? Im Mittelpunkt steht natürlich Myrapla und das Pokémon wird überall zu finden sein.

Dazu kommt noch doppelter Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. Ihr könnt also pro gefangenem Pokémon mindestens 200 Sternenstaub kassieren.

Gibt es Shiny Myrapla? Ja, das Pokémon könnt ihr bereits in der Shiny-Form fangen. Ihr erkennt es recht gut, denn die Shiny-Form ist grün, anstatt blau.

Vielen Trainern dürfte wohl noch ein Myrapla fehlen, denn immerhin braucht man 4 Shinys, um die Familie komplett zu haben.

Lohnt sich die Stunde? Von allen Rampenlichtstunden im Juli dürfte dieses Event wohl am besten sein. Ihr bekommt die Chance auf ein Shiny und erhaltet zudem noch doppelten Sternenstaub.

Nutzt die Stunde also, um von den starken Boni zu profitieren. Nächsten Dienstag dreht es sich nämlich um Bamelin, was wohl für die meisten Trainer deutlich uninteressanter ist, da es nicht Shiny sein kann.

Was passiert sonst in Pokémon GO? Am Wochenende steht das große GO Fest 2020 an. Das kostenpflichtige Event bringt euch zahlreiche Boni. Wenn ihr noch kein Ticket gekauft habt, dann solltet ihr in unsere Analyse schauen:

