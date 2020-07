Der Juli 2020 bringt Pokémon GO erneut 4 Rampenlichtstunden. Wir zeigen euch alle Pokémon, die in diesem Rahmen erscheinen werden und verraten euch die passenden Boni dazu.

Was sind Rampenlichtstunden? Diese Events finden regelmäßig am Dienstagabend statt und stellen dann immer ein bestimmtes Pokémon in den Mittelpunkt.

Im Juli warten 4 solcher Stunden auf euch und die Pokémon, die dort erscheinen werden, sind ebenfalls schon bekannt.

Termine für Rampenlichtstunden im Juli 2020

Wann findet die Rampenlichtstunde statt? Das Event läuft immer am Dienstag um 18:00 Ortszeit. Es läuft dann jedes Mal für genau eine Stunde.

Jeder Dienstag in diesem Monat bekommt auch eine Rampenlichtstunde. Haltet euch also schon mal die Dienstagabende frei.

Dienstag, 7. Juli 2020

Welche Boni gibt es hier? An diesem Tag dreht sich alles um Schwalbini. Außerdem erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons, wenn ihr Pokémon verschickt.

Schwalbini kann bereits als Shiny gefangen werden. Wenn ihr also noch auf der Suche nach Shiny Schwalbini seid, dann solltet ihr euer Glück in der Stunde versuchen.

Dienstag, 14. Juli 2020

Welche Boni gibt es hier? Am 14. Juli steht Zubat im Rampenlicht und taucht überall vermehrt auf. Zudem gibt es die doppelte Menge an EP, wenn ihr Pokémon entwickelt.

Zubat ist ebenfalls schon als Shiny im Spiel und ist dort gar nicht mal so häufig. Hier habt ihr also die Chance auf ein recht seltenes Shiny.

Dienstag, 21. Juli 2020

Welche Boni gibt es hier? Diese Rampenlichtstunde findet mich Myrapla statt. Dazu gibt es dann noch den doppelten Sternenstaub beim Fangen von Pokémon.

Myrapla gibt es als Shiny zu fangen und ihr braucht davon 4 Stück, wenn ihr die Familie komplett haben wollt. Die Rampenlichtstunde dürfte sich daher lohnen.

Dienstag, 28. Juli 2020

Welche Boni gibt es hier? Hier dreht sich alles um Bamelin. Außerdem gibt es doppelte EP beim Fangen von Pokémon.

Bamelin ist das einzige Pokémon in der Liste, was noch nicht Shiny sein kann. Man kann also nur hoffen, dass das Pokémon vor dem Event noch als Shiny eingeführt wird, denn dann lohnt sich die Stunde.

Bamelin gibt es bisher noch nicht als Shiny.

Im Juli wartet auch noch ein dreiwöchiger Event-Marathon auf euch, welcher auf das kommende GO Fest vorbereiten soll. Dort müsst ihr Spezialforschungen lösen und könnt euch auf neue Pokémon freuen.