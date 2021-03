Pokémon GO: Heute Raid-Stunde mit Voltolos – Was kann die neue Form?

In Pokémon GO startet heute, am 17. März, die erste Raid-Stunde mit der Tiergeistform von Voltolos. Wir zeigen euch die besten Konter und verraten, ob sich die neue Form überhaupt lohnt.

Was ist eine Raid-Stunde? Dieses Event läuft jeden Mittwoch in Pokémon GO. Für eine Stunde erscheint auf fast jeder Arena ein legendärer Raid, den ihr bekämpfen könnt.

In dieser Woche gibt es sogar 2 Raid-Stunden. Während am Montag die Inkarnationsform von Voltolos im Mittelpunkt stand, geht es heute, also am Mittwoch, um die Tiergeistform von Voltolos.

Konter und Infos zur Raid-Stunde mit Voltolos

Wann läuft die Raid-Stunde? Los geht es um 18:00 Uhr Ortszeit. Bereits einige Minuten vorher werden schwarze Raid-Eier auf den Arenen erscheinen, die dann pünktlich zur vollen Stunde schlüpfen. Um 19:00 Uhr sind dann die meisten Raids ausgelaufen und die Raid-Stunde ist beendet.

Das sind die besten Konter: Die Tiergeistform hat, genauso wie die Inkarnationsform, dieselben Schwächen. Die Typen Eis und Gestein sind effektiv. Daher solltet ihr folgende Konter nutzen:

Pokémon Moveset Rameidon Katapult und Steinhagel Rihornior Katapult und Felswerfer Galar-Flampivian Eiszahn und Lawine Mamutel Puderschnee und Lawine Terrakium Katapult und Steinhagel

Braucht ihr noch mehr Infos zu den Kontern? Wir haben einen ausführlichen Konter-Guide zu Voltolos, der alle Infos beinhaltet:

Pokémon GO: Voltolos Konter – Die besten Angreifer für den Raid

Wie viele Spieler braucht man? Die Tiergeistform kann man bereits zu zweit besiegen, doch dafür braucht man die Top-Konter mindestens auf Level 40. Wir empfehlen euch bei der Raid-Stunde eine Gruppe von mindestens 4 Spielern. So seid ihr schneller in den Raids und könnt innerhalb der einen Stunde mehr Raids durchlaufen.

Bedenkt, dass ihr Mitspieler per Fern-Raid einladen könnt. Dadurch könnt ihr euch problemlos an die Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Krise halten.

Das sind die Formen von Voltolos: Das legendäre Pokémon erscheint in zwei Formen: Die Inkarnations- und die Tiergeistform. In der Inkarnationsform schwebt Voltolos auf einer Wolke. Die Tiergeistform des Monsters ist in der Einall-Region gefürchtet, denn dort hat es durch Stürme und viel Regen zahlreiche Ernten zerstört.

Lohnt sich die neue Tiergeistform von Voltolos?

Wie stark wird Voltolos? Die Inkarnationsform von Voltolos spielte keine große Rolle bei den besten Angreifern. Die Tiergeistform ist allerdings schon besser. Unter den Elektro-Angreifern hat die Tiergeistform von Voltolos den besten Angriffswert – der ist sogar höher als bei Mega-Entwicklungen bei Typ Elektro.

Das Problem liegt hier vor allem an den Attacken. Dort besitzt Voltolos keine guten Angriffe, sodass andere Elektro-Pokémon deutlich besser sind. Zekrom bleibt also auch weiterhin der beste Angreifer von Typ Elektro, während sich Voltolos mit seinen schwachen Attacken etwa auf einer Ebene mit Elevoltek und Magnezone bewegt.

Gibt es Shiny Voltolos? Die Inkarnationsform von Voltolos konnte man als Shiny fangen, doch die jetzige Tiergeistform gibt es noch nicht in der schillernden Version. Wer also nur auf Shiny-Jagd ist, muss sich Voltolos nicht sichern.

Sollte man die Raid-Stunde mitnehmen? Es ist definitiv nicht verkehrt, wenn man sich ein gutes Exemplar von Voltolos sichert. In der Zukunft könnte es hier noch zu Attacken-Anpassungen kommen, sodass Voltolos nochmal deutlich stärker wird.

Ihr könnt euch also schon jetzt ein starkes Exemplar sichern, damit ihr zukünftig möglicherweise profitieren könnt.

Was gibt es sonst noch im März? Wenn die Raid-Stunde diesmal nichts für euch ist, dann geht es morgen gleich weiter mit einer Bonusstunde. Niantic hat allerdings auch die Wetterwoche angekündigt. Eine Übersicht über alle Events, die in diesem Monat noch anstehen, gibt es hier: Alle Events im März 2021 bei Pokémon GO