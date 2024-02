Pokémon GO: Community meldet Probleme beim Raid-Ticket – „Ich hoffe, wir bekommen eine Entschädigung“

In Pokémon GO gibt es im aktuellen Event 2 Tickets, die ihr euch kaufen könnt. Bei einem davon meldet die Community nun teilweise Probleme.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO läuft aktuell das große Weg nach Sinnoh -Event, bei dem es für euch viele verschiedene Raid-Bosse, das Debüt von Ur-Palkia sowie -Dialga und weitere Inhalte gibt.

Im Event gibt es auch 2 Tickets, die ihr für jeweils 5,99 € erwerben könnt. Hierbei handelt es sich um ein Schlüpfen-Ticket, bei dem es vor allem Boni für das Schlüpfen von Eiern gibt sowie ein Raid-Ticket, bei dem Boni für Raids im Vordergrund stehen. Und bei letzterem meldet die Community teilweise Probleme.

Einer der drei Boni scheinbar nicht aktiv

Was ist das für ein Problem? Ein Teil des Raid-Tickets sind 5.000 zusätzliche Erfahrungspunkte, wenn ihr einen Raid gewonnen habt. Und genau diese Erfahrungspunkte scheinen viele Trainer nicht zu bekommen, wie sie auf reddit berichten.

Was sagt die Community dazu? Viele Trainer bestätigen das Problem und sind genervt, da sie unter anderem für diesen Bonus Geld in die Hand genommen haben.

Bleibt abzuwarten, ob und wie die entsprechenden Trainer von Niantic für den fehlenden Bonus entschädigt werden. Erst vor kurzem hat Niantic eine andere Entschädigung verteilt, bei der es Probleme gab.

Was sagt ihr zu dem Problem? Und wie ist eure Meinung zu den Tickets im Generellen? Holt ihr sie euch und seht sie als gute Unterstützung zum Spiel, oder seid ihr ihnen negativ gegenüber eingestellt und bezahlt hierfür kein Geld? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus. Eine Übersicht über die Events im Februar 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns ebenfalls.