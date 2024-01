Pokémon GO: Niantic nimmt Trainern eine viel zu starke Attacke weg, verteilt Entschädigungen

Niantic hatte bei einem Pokémon in Pokémon GO fehlerhafte Weise eine viel zu starke Attacke verteilt. Worum es genau geht, erfahrt ihr hier.

Um welche Attacke? Im Zuge des Community Days im Dezember 2023 konnten Pokémon exklusive Attacken lernen, die sie sonst regulär nicht lernen. Hierbei konnte Kosturso die Lade-Attacke Ableithieb erlernen. Durch einen Fehler wurde diese Attacke jedoch teilweise nicht als Lade-Attacke, sondern als Sofort-Attacke erlernt.

Niantic sperrte daraufhin das Pokémon für die Kampfligen, um größeren Schaden in den Ligen zu vermeiden. Kosturso behielt jedoch weiterhin die fehlerhafte Attacke und konnte sie in anderen Bereichen wie in den Kämpfen gegen Rockets, Raids und im Kampf gegen verteidigende Arena-Pokémon noch einsetzen.

Nun hat Niantic reagiert und die Attacke bei den betroffenen Kosturso angepasst. Wie sie auf X (ehemals Twitter) schreiben, wurden die fälschlicherweise als Sofort-Attacken eingestellten Lade-Attacken nun entfernt. Stattdessen wurde hierfür die Sofort-Attack Dunkelkaue hinterlegt.

Den Beitrag auf X binden wir hier für euch ein:

Betroffene Trainer werden von Niantic entschädigt

Welche Entschädigung gibt es von Niantic? Trainer, die ein solches Kosturso besitzen, werden jetzt von Niantic entschädigt. Dazu wird im Shop in Pokémon GO ein Itembundle zur Verfügung gestellt, welches bis zum 28. Februar 2025 eingelöst werden kann.

Wie ein Trainer auf Reddit berichtet, der selber zwei Kosturso mit der fehlerhaften Attacke besaß, besteht die Entschädigung aus zwei Items. Hierbei handelt es sich jeweils um eine Top-Sofort-TM sowie eine Top-Lade-TM.

Trailer zur aktuellen Season Zeitlose Reisen .

Was sagt ihr dazu? Habt ihr selber ein Kosturso mit der fehlerhaften Attacke besessen? Findet ihr, dass die Entschädigung angebracht ist? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wenn ihr wissen wollt, was ihr diesen Monat im Spiel erleben könnt, werft gerne einen Blick in die Events im Januar 2024 in Pokémon GO.