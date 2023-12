Pokémon Go: Ein eigentlich schwaches Monster dominiert plötzlich die Kampfliga, jetzt muss Niantic einschreiten

In Pokémon GO wurde ein Pokémon für die Kampfligen gesperrt. Welches es ist und warum es gesperrt wurde, erfahrt ihr hier.

Um welches Pokémon geht es? Das Pokémon, welches in Pokémon GO für die Kampfligen gesperrt wurde, ist Kosturso. Dieses Pokémon vom Typ Normal und Kampf war eines der Pokémon, die am Community Day am letzten Wochenende im Vordergrund standen.

Wenn man ein Velursi während des Community Days zu einem Kosturso entwickelte, konnte es die Lade-Attacke Ableithieb lernen. Bei einigen Trainern wurde diese Attacke jedoch zu einer Sofort-Attacke, statt zu einer Lade-Attacke, wodurch aus dem eigentlich recht unscheinbaren Kosturso plötzlich ein Zerstörer der Kampfliga wurde.

Der erste Community Day für 2024 ist übrigens auch bereits bekannt.

Was ist das Problem? Eine Lade-Attacke muss, wie der Name bereits vermuten lässt, aufgeladen werden. Hierfür müssen mehrere Sofort-Attacken ausgeführt werden, um Energie für die Lade-Attacke zu sammeln. Durch den Fehler war es jedoch möglich, Ableithieb als Sofort-Attacke zu nutzen, ohne sie aufladen zu müssen.

Damit konnte Kosturso weit mehr Schaden verursachen, als vorgesehen ist. Dies ist in einem Video auf Reddit eindrucksvoll zu sehen:

Niantic handelt und sperrt Kosturso in den Kampfligen

Wie hat Niantic reagiert? Niantic hat schnell reagiert und Kosturso kurzerhand aus den Kampfligen verbannt. Dies ist auch notwendig, da jeder Trainer mit solch einem Pokémon quasi unbezwingbar wird und die Kampfligen durch diesen Fehler quasi unspielbar wären. Es ist davon auszugehen, dass Niantic die Attacke austauscht. Wie genau das stattfindet, ist bisher nicht bekannt.

Neben Kosturso sind übrigens aktuell auch das schwarze und das weiße Kyurem für die Kampfligen gesperrt. Diese beiden legendären Pokémon wurden versehentlich als Belohnung verteilt.

Was sagt die Community dazu? Auf Reddit finden sich Kommentare, die sich über den Fehler lustig machen. Endlich. Ableithieb jetzt nützlich , lautet einer davon. Auch wird auf das versehentliche Verteilen der beiden Kyurems Bezug genommen: Zwei große Pannen innerhalb von 12 Stunden. Neuer Rekord? .

Was sagt ihr dazu? Habt ihr vielleicht sogar ein Kosturso mit der fehlerhaften Attacke erhalten? Riskiert gerne auch einen Blick auf die Events im Dezember in Pokémon GO.