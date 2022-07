Pokémon GO: Neue „Geschenke”-Box mit Prime bringt 36 Items – Das steckt drin

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Wer ein Android-Gerät nutzt, kann den Promo-Code von Prime Gaming alternativ auch direkt im Spiel eingeben. Klickt dazu auf den Ingame-Shop und scrollt bis nach unten. Dort findet ihr das Feld „Promos“, in das ihr den Code, genau wie auch alle anderen Promo-Codes von Pokémon GO , eingeben könnt.

