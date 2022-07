Pokémon GO: Niantic hat versehentlich die Hyperboni verraten – Und die sind gut

Eigentlich wollte Niantic die neuen Hyperboni für Pokémon GO erst später enthüllen, doch durch einen Fehler wurden sie nun verraten. Wir zeigen euch, welche Boni das sind.

Was sind das für Boni? Ab dem 6. Juli feiert Pokémon GO sein großes Jubiläums-Event zum 6. Geburtstag. Denn am 6. Juli 2016 wurde das Spiel veröffentlicht. Zu diesem Anlass gibt es spezielle Hyperboni, die ihr selbst freischalten könnt. Welche Inhalte das sind, hielten die Entwickler zunächst geheim. Doch versehentlich drangen die Infos ans Licht.

Auf reddit teilte ein Nutzer die Boni und gibt damit Einsicht in das, was euch in den nächsten Wochen passiert. Wer sich nicht spoilern lassen möchte, der sollte hier aufhören zu lesen. Erfahrt hier, wie zwei Trainer mit unglaublich viel Glück erreichten, dass Niantic die Tausch-Funktion deaktivierte.

Hyperboni für Geburtstags-Event bekannt

Woher kommen die Infos? Auf reddit postet Trainer Razzspoons in der Nacht auf den 2. Juli, dass Niantic versehentlich die Hyperboni für das Geburtstags-Event „leakte“. Der Nutzer erklärt, dass Dataminer auf einen neuen Blogpost aufmerksam wurden, der wie der Geburtstags-Event-Blogpost aussah. Allerdings waren die zusätzlichen Details des Hyperbonus darauf zu finden.

Nutzer machten Screenshots, bevor Niantic den Blogpost wieder löschen könnte. Der ging offenbar versehentlich zu früh online.

Was steckt drin? Auf den geleakten Bildern erkennt man folgende Infos:

Hyperboni zum Jubläums-Event (6. Juli bis 12. Juli)

Grillmak wird in der Wildnis und in Raids überall auf der Welt erscheinen. Ihr habt sogar die Chance, ein Shiny zu fangen

Spezialforschung zum Jubiläums-Event, die euch mit Wasch-Rotom belohnt

Hyperbonus zum Kampf-Wochenende: Ballons von Team GO Rocket erscheinen alle 2 Stunden Fünffacher Sternenstaub aus Kampfliga-Belohnungen Ein zusätzlicher Raidpass pro Tag 50 % mehr Erfahrungspunkte aus Raids Für das Besiegen von Rocket-Rüpeln erhaltet ihr zwei Mysteriöse Teile 50 % mehr Sternenstaub für das Besiegen von Rocket-Rüpeln Begegnet in den Kampfliga-Belohnungen ab Rang 16 legendären Pokémon



Entwicklungs-Bonus zum Kampf-Wochenende (9. Juli bis 10. Juli) Wenn ihr bestimmte Pokémon während des Kampf-Wochenendes entwickelt, dann erlernen ihre Weiterentwicklungen Attacken, die sie bei früheren Events schon lernen konnten Flora-Statue: Bisasam zu Bisaflor, Endivie zu Meganie, Geckarbor zu Gewaldro, Chelast zu Chelterrar, Serpifeu zu Serpiroyal Lohekanonade: Glumanda zu Glurak, Feurigel zu Tornupto, Flemmli zu Lohgock, Panflam zu Panferno, Floink zu Flambirex Aquahaubitze: Schiggy zu Turtok, Karnimani zu Impergator, Hydropi zu Sumpex, Plinfa zu Impoleon, Ottaro zu Admurai Feuerodem: Glumanda zu Glurak



Was sagen die Trainer dazu? Besonders auf reddit kommen die geleakten Hyperboni gut an. Trainer freuen sich darüber, dass beliebte C-Day-Attacken „zurückkehren“ und wieder für Pokémon erlernbar sind. Einige von ihnen sind richtig stark und können eure Pokémon gut aufwerten. Generell werden die Boni bei den Trainer eher gut als schlecht angesehen.

Wie ist es bei euch? Hättet ihr Lust auf diese Boni, wenn sie denn wirklich so im Spiel umgesetzt werden? Oder hättet ihr euch auf etwas anderes gefreut? Bedenkt, dass die Informationen aus dem Leak nicht offiziell sind und sich bis zur Ankündigung noch verändern könnten.