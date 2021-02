In Pokémon GO steht der Community Day im März 2021 vor der Tür. Welches Pokémon da mitmachen wird, deuteten die Entwickler nun an. Es wird wohl ein Vogel aus der 6. Generation.

Was zeigten die Entwickler? Auf Twitter veröffentlichte der offizielle Account von Pokémon GO am 15. Februar um 23:00 Uhr die ersten Hinweise.

Ein Foto mit Fußabdrücken soll Trainer auf die richtige Fährte locken. Doch die Spekulationen gingen wild in alle Richtungen.

Wenige Stunden später verriet man den Trainern einen weiteren Hinweis, der plötzlich viele Pokémon vom Radar schmiss. Das gesuchte Pokémon soll aus der Kalos-Region stammen. Das ist die Region der 6. Generation.

Kennt ihr diese Fußabdrücke?

Das sollt ihr erraten: Auf dem Foto erkennt man 8 Fußabdrücke in einem lehmigen Boden zwischen Grashalmen.

Viele Trainer vermuteten nach diesen ersten Hinweisen, dass es sich bei dem gesuchten Pokémon möglicherweise um ein Taubsi handeln könnte. Doch diese Vermutung wurde dann spätestens mit dem Kalos-Region-Hinweis vollkommen aus der Welt geschafft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Von diesem Pokémon geht man aus: Trainer sind sich fast sicher, dass es sich beim gesuchten Pokémon um ein Dartiri (Englisch: Fletchling) handelt. Die kleinen, schmalen Fußabdrücke sprechen für einen leichten Vogel.

Hinzu kommt laut reddit, dass ein YouTuber aus dem Partner-Programm von Niantic versehentlich zu früh ein Video veröffentlichte, das das Pokémon und die exklusive Event-Attacke zeigte. Auch dieses Video drehte sich um Dartiri.

Das ist Dartiri

Wer ist Dartiri? In Pokémon GO gehört Dartiri (Fletchling) zu den Typen Normal und Flug. Optisch erinnert es mit seinem orange-roten Kopf an ein Rotkehlchen.

Die dünnen Beine passen zu den schmalen Fußabdrücken, die Niantic im Tweet mit den Trainern teilte.

Es verfügt über zwei Weiterentwicklungen. Dartiri wird zu Dartignis und Dartignis wird zu Fiaro.



Seit November 2020 könnt ihr Dartiri in Pokémon GO fangen. Es gehörte zu den

Seitdem fiel Dartiri bereits negativ auf. Trainer meldeten im Dezember 2020, dass die

Ein paar Wochen später entstand daraus eine größere Diskussion in der Community. In Pokémon GO gehört Dartiri (Fletchling) zu den Typen Normal und Flug. Optisch erinnert es mit seinem orange-roten Kopf an ein Rotkehlchen.Die dünnen Beine passen zu den schmalen Fußabdrücken, die Niantic im Tweet mit den Trainern teilte.Es verfügt über zwei Weiterentwicklungen. Dartiri wird zu Dartignis und Dartignis wird zu Fiaro.Seit November 2020 könnt ihr Dartiri in Pokémon GO fangen. Es gehörte zu den ersten Pokémon aus Generation 6 , die im Spiel freigeschaltet wurden.Seitdem fiel Dartiri bereits negativ auf. Trainer meldeten im Dezember 2020, dass die Jagd auf Dartiri ungewöhnlich schwer sei. Dabei sprach man von vielen Fehlversuchen beim Fangen des kleinen Vogels.Ein paar Wochen später entstand daraus eine größere Diskussion in der Community. Spieler in Pokémon GO beschweren sich über grundlos miese Fang-Chancen.

Diese Wünsche haben die Trainer an den Community Day im März 2021

Das sagen Spieler: Dartiri als Kandidat für den Community Day im März 2021 kommt bei den Trainern gemischt an. Einige sagen, dass es schon seine Vorteile hat. Denn endlich würde man mal wieder ein neues Shiny freischalten, das nicht aus der Kanto-Region stammt.

Andere wollen aber nur das Nötigste fangen und dieses Event nicht so ernst wie andere nehmen. Wir zeigen euch erste Reaktionen:

„Wo ich lebe, ist jeden Tag Dartiri-Tag. Sie sind zu schwer zu fangen und ich ignoriere sie seit 20 Monaten. Verschwendung von Bällen.“ erklärt Elusive9T2 (via reddit)

Darauf antwortet Knightofthemoon (via reddit): „Ich verstehe nicht, wie die Leute alles als Müll bezeichnen können. Es ist ein neues Shiny mit einer neuen Attacke. Ich bin sicher, dass du nicht so viele Dartiri gefangen hast, um einen auf Level 50 zu bringen. Dieser Community Day ist perfekt dafür.“

„Das erste neue Shiny für einen Community Day seit September und es ist kein Kanto-Pokémon, also werde ich es nehmen. Plus Dartiri ist in der Regel lästig zu fangen, darum sollte die Community-Day-Fangrate nett sein.“ hofft Trainer PukePile (via reddit)

Wie gefällt euch die Aussicht auf den kommenden Community Day? Ist Dartiri ein Pokémon, auf das ihr euch freut, oder hättet ihr lieber ein ganz anderes aus der 6. Generation?

Im Februar 2021 startet Pokémon GO noch viele Events – Schaut euch in der Tabelle die wichtigsten Daten an und merkt euch, wann ihr spielen sollt. Es warten Sternenstaub-Boni und Rampenlichtstunden mit besonderen Pokémon. Dazu laufen weitere Events, die euch mehr Erfahrungspunkte bringen und euch den Weg zu Level 50 erleichtern.