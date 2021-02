In Pokémon GO ist das Valentinstagsevent gestartet und hält eine dicke Überraschung für euch bereit. Es gibt ein neues Shiny! Außerdem sind neue Quests und Raid-Bosse aktiv.

Wie lange läuft das Event noch? Der Valentinstag wird noch bis zum 18. Februar gefeiert. Um 20:00 Uhr endet dann das Event.

Gefeiert wird mit pinken Pokémon, 6 neuen Quests und besonderen Raid-Bossen. Wir geben euch hier die Übersicht.

Shiny Mamolida, neue Quests und regionale Pokémon

Dieses neue Shiny gibt es: Zum Start des Events gab es völlig überraschend ein neues Shiny. So wurde die schillernde Form von Mamolida eingeführt, die ihr nun fangen könnt. Wir binden euch hier ein Bild des Shinys ein:

Das sind die neuen Quests: Insgesamt gibt es 6 neue Feldforschungen, die ihr zum Event lösen könnt. Dazu gehört:

Fange 6 Pokémon von Typ Fee Belohnung: 2 Himmihbeeren oder 2 Sananabeeren

Verschicke 3 Geschenke an Freunde Belohnung: Begegnung mit einem Volbeat oder Illumise (können beide Shiny sein)

Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Trasla (kann Shiny sein)

Fange 20 Liebiskus Belohnung: Begegnung mit einem Mamolida (kann Shiny sein)

Gewinne 2 Raids Belohnung: Begegnung mit einem Mamolida (kann Shiny sein)

Lande 5 großartige Curveballwürfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit einem Pandir mit Herzen (kann Shiny sein)



Besonders interessant sind hier die Quests rund um Mamolida. Bedenkt, dass ihr Quests auch sammeln und erst dann lösen könnt. So könnt ihr beispielsweise 3-mal „Gewinne 2 Raids“ tragen und dann insgesamt nur 2 Raids absolvieren, um gleich 3-mal die Belohnung zu erhalten.

Die Aufgabe rund um Volbeat und Illumise ist ebenfalls interessant. Illumise ist ein regionales Pokémon, welches außerhalb von Events nicht in Deutschland zu finden ist. Wer also noch das Shiny von Illumise in Pokémon GO sucht, sollte die Quest mitnehmen.

Welche Spawns lohnen sich? In der Wildnis erscheinen einige interessante Spawns. Auch hier gibt es beispielsweise Illumise, welches ihr euch sichern solltet. Außerdem erscheinen mit Chaneira und Liebiskus zwei Pokémon in der Wildnis, die außerhalb von Events durchaus selten sind.

Raid-Bosse zum Valentinstagsevent

Das sind die neuen Bosse: Passend zum Event gibt es auch bei den Raids viel Rotation. Wir binden euch hier die neuen Bosse ein. Die Pokémon, die mit einem Stern markiert sind, erscheinen auch in der schillernden Form:

Raid-Level Pokémon Level 1 (rotes Ei) Trasla*

Volbeat*

Illumise*

Barschwa*

Liebiskus*

Somniam

Psiau Level 3 (gelbes Ei) Togetic

Psiana

Nachtara

Guardevoir

Galagladi

Mamolida* Level 5 (schwarzes Ei) Latias*

Latios* Mega (rot-weißes Ei) Mega-Tauboss*

Mega-Garados*

Mega-Ampharos*

Welche Bosse lohnen sich? Interessant ist hier auch Mamolida. Das Pokémon ist ansonsten vor allem durch Quests zu bekommen. Beim Valentinstags-Event in Pokémon GO könnt ihr also ebenfalls eure Chance auf ein Shiny nutzen.

Ansonsten gibt es mit Psiau ein Pokémon, welches nur durch Raids zu bekommen ist. Wenn euch hier der PokéDex-Eintrag noch fehlt, solltet ihr eure Chance nutzen.

So lief der Valentinstag in Pokémon GO bisher: Dieser Tag wird bereits seit 2017 in Pokémon GO gefeiert und stellt immer wieder pinke Pokémon in den Mittelpunkt. 2017 erschien beispielsweise überall Chaneira.

2018 wurde dann Liebiskus eingeführt. Es kam direkt mit der schillernden Form ins Spiel.

Generell ist das Event rund um den Valentinstag immer ein starkes Event und beliebt bei den Trainern, da dort einige Pokémon erscheinen, die ansonsten eher selten sind. Das beste Beispiel dafür ist Chaneira.

Februar steckt noch voller Events

Wie geht es weiter? Nach dem Valentinstagsevent geht es in die heiße Phase rund um die Kanto-Tour, die am kommenden Wochenende stattfindet. Dazu könnt ihr euch ein Ticket für 12 Euro kaufen.

Außerdem wird es in diesem Monat noch Raid- und Rampenlichtstunden geben. Ein Kanto-Event wurde ebenfalls noch angekündigt, wo ihr die Pokémon fangen könnt, die ihr bei der Kanto-Tour vielleicht nicht ergattern konntet.

Alle Infos zum Kanto-Event findet ihr hier: Pokémon GO startet gleich nach Kanto-Tour nächstes Event – Mit seltenen Shinys