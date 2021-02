Im neusten Update von Pokémon GO fanden Dataminer 5 Spezialforschungen, die Trainer zur Kanto-Tour und danach lösen können. Dazu neue Quests, Kleidung und Features.

Um was geht es? Die Gruppe der Pokéminers untersucht seit langer Zeit die neusten Updates von Pokémon GO. Die Dataminer schauen sich dabei genau den Code des Spiels an und stellen fest, welche Inhalte jetzt neu sind. Am Abend des 11. Februar 2021 kamen viele Inhalte für die Kanto-Tour hinzu, die uns wohl bald erwarten werden.

Wir zeigen euch hier die Übersicht der neuen Inhalte (via reddit).

1: Spieler als NPCs bei der Kanto-Tour

Was ist das? Vor einigen Wochen hielt Pokémon GO einen Wettbewerb ab. Dabei sollten Spieler sich ein Team aus 3 Kanto-Pokémon zusammenstellen und ein Motto dafür festlegen. Die besten Ideen würden die Entwickler dann im Spiel umsetzen und die Trainer als computergesteuerten Gegner (NPC) während der Kanto-Tour im Spiel aktivieren.

Die Namen der Gewinner wurden jetzt im Update gefunden. Darunter der Spieler „DieCurryWurst“ gleich zweimal. Die Charaktere haben sogar eigene Texte erhalten, die sie dann während der Kanto-Tour zu euch sagen, wenn ihr gegen sie antretet.

Im nachfolgenden Tweet könnt ihr einen der kommenden NPCs, DieCurryWurst, schon mal sehen:

2. Kanto-Aufgaben

Was ist das? Mehrere Aufgaben und Quests wurden gefunden, die während der Kanto-Tour aktiv sind. Die Aufgaben sind vermutlich die, die in der Heute-Übersicht aufgelistet werden.

Darunter sind Aufgaben wie:

Entwickle Pokémon aus der Kanto-Region

Fange Pokémon während einer bestimmten Event-Stunde

Nutze den Rauch, um exklusive Pokémon von der roten oder grünen Edition anzulocken

Erhalte Pokémon durch Tauschen mit Freunden

Absolviere Raids gegen Pokémon aus der Kanto-Region

3. Gleich 5 spezielle Forschungen zur Kanto-Tour

Was ist das? Wie ihr das von größeren Events in Pokémon GO schon kennt, wird es Spezialforschungen geben, die ihr lösen könnt. Es scheint, das Niantic hier viel Wert drauf legt, denn die Dataminer fanden gleich 5 Forschungen, die in jeweils mindestens 4 Kapitel aufgeteilt sind.

Das Abenteuer eines Trainers: Diese Forschung besteht aus 8 Kapiteln. Die Texte von Professor Willow und Aufgaben dazu sind noch nicht bekannt.

Kanto-Tour Forschung: Diese Forschung soll sich speziell um die Kanto-Tour drehen. Sie ist, wie die Trainer-Forschung, in 8 Kapitel aufgeteilt.

Begrenzte Forschung zur Kanto-Tour: Bei dieser Forschung sollt ihr alle Herausforderer-NPCs besiegen. Also vermutlich die Trainer, die den Wettbewerb auf Twitter gewannen und zum Event als NPC im Spiel sind. Die Forschung ist in 4 Kapitel aufgeteilt.

Die Meisterwerk-Forschung: Pokémon GO kündigte bereits an, dass ihr nach der Forschung um Shiny Mew eine weitere Forschung erhaltet. Die Meisterwerk-Forschung. Laut den Dataminern ist diese Forschung in 4 Kapitel unterteilt.

Alte Seekarte: Diese Forschung ist in 4 Kapitel unterteilt. Vom Namen lässt sich daraus schließen, dass sie wohl mit Mew zusammenhängt.

Professor Willow hat einige Forschungen für euch bereit

4. Neue Feldforschungen / Quests

Was ist das? Seit einigen Jahren erhaltet ihr beim Drehen von Fotoscheiben Quests, die ihr erledigen sollt. Passend zur Kanto-Tour wurden jetzt einige neue Quests im Code gefunden. Das sind Aufgaben wie:

Entwickle Bisasam/Glumanda

Fange Knofensa/Mauzi/Sandan/Vulpix/Rettan/Fukano/Menki

Brüte X Eier aus

Mache einen Schnappschuss von Pokémon

Verschicke X Pokémon des Typen Käfer/Unlicht/Drache/Elektro/Kampf/Feuer/Flug/Pflanze/Boden/Eis/Normal/Gift/Psycho/Gestein/Stahl/Wasser

Drehe X Stops oder Arenen

Gehe X Kilometer

5. Neue Kleidung

Was für Kleidung? Im Code fand man Hinweise auf neue Gesichtsmasken die zu den Typen Pflanze, Wasser oder Feuer gehören.

Dazu auch neue Hüte/Mützen/Barrets, Hosen, Oberteile, Shirts und Jacken. Die sind teilweise zum Thema Mew, Turtok, Glurak und Bisaflor.

6. Massen-Transfers

Was ist das? Das Team von Pokémon GO kündigte bereits an, dass bald legendäre und mysteriöse Pokémon per Massentransfer verschickt werden können. Bisher muss man dafür noch jedes einzeln anklicken.

Dazu gab es jetzt weitere Updates wie das Anzeigen einer Warnung und, wie viele legendäre und mysteriöse Pokémon man ausgewählt hat.

Wann dieses Feature genau in Aktion tritt, ist noch unklar.

Wie gefallen euch die Änderungen, die die Dataminer im Code von Pokémon GO fanden? Glaubt ihr, das kommt alles schon zur Kanto-Tour ins Spiel und wir kriegen so viele Forschungen in einem kurzen Zeitraum bereitgestellt?

Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.