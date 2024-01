Trainer sind sich einig: Eine Verbesserung würde Pokémon GO wieder immens aufwerten

Trainer wünschen sich in Pokémon GO eine Verbesserung zurück, die es früher schon gab. Worum es genau geht, erfahrt ihr hier.

Worum geht es? Auf Reddit diskutieren Trainer darüber, dass die Belohnungen für Feldforschungsdurchbrüche aktuell sehr enttäuschend sind. Ein Feldforschungsdurchbruch ist eine Belohnung, die ihr erhaltet, wenn ihr 7 Tage lang am Stück jeden Tag eine Feldforschung absolviert habt. Sie ist ein Teil der Aufgaben, die ihr täglich in Pokémon GO absolvieren könnt.

Hierbei gibt es als Belohnung etwas Sternenstaub und Erfahrungspunkte, ein zufälliges Item aus einem Pool an Items sowie eine Pokémon-Begegnung. In der Kritik stehen vor allem die Pokémon-Begegnungen, die sich im Vergleich zu früher drastisch verschlechtert haben.

Um diesen Beitrag geht’s:

Früher Groudon, heute Coiffwaff

Welches Item kann ich erhalten? Bei den Items, die ihr erhalten könnt, kann es sich um eines der folgenden Items handeln:

20x Pokéball

5x Hyperball

5x Sananabeere

3x Sonderbonbon

1x Sinnoh-Stein

1x Einall-Stein

1x Fern-Raid-Pass

Trailer zur aktuellen Season Zeitlose Reisen

Welche Pokémon kann ich erhalten? Der Pool an Pokémon, welche ihr erhalten könnt, rotiert regelmäßig. Während es früher legendäre Pokémon wie Groudon, Kyogre oder Entei gab, sind es heute jedoch Pokémon wie Lapras, Coiffwaff oder Viscora. Die Community wünscht sich, dass es hier wieder legendäre Pokémon als Belohnung gibt, wie es früher war.

Was sagt die Community dazu? Ich erinnere mich, wie ich hierdurch Shiny Latios und Latias bekommen habe. Wie tief sind wir gefallen? , lautet ein Kommentar dazu. Erinnert ihr euch noch daran, als wir legendäre Pokémon bekommen haben? , schreibt ein weiterer Trainer. Früher war das das Beste an dem Spiel, wegen der legendären Pokémon ist in den Kommentaren ebenfalls zu finden.

Was sagt ihr dazu? Findet ihr auch, dass es im Feldforschungsdurchbruch wieder legendäre Pokémon geben sollte, so wie früher? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus. Eine Übersicht über die Events im Januar 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns natürlich auch.