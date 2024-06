Pokémon GO feiert ab morgen 6 Tage lang seinen 8. Geburtstag – So stark sind die Boni

Damit endet der Juni mit einem großen Event, das viele Boni bringt. Doch auch die kommenden Wochen werden spannend: Der Juli steht vor der Tür, und mit ihm wichtige Events wie das globale GO Fest und die Hyperbonus-Events. Damit ihr die jetzt schon auf dem Plan habt, findet ihr hier alle Events in Pokémon GO im Juli 2024.

Pokémon GO: Die besten Angreifer nach Typ 2024 in der Übersicht

Was passiert im Shop? Da findet ihr im Event eine befristete Forschung sowie eine Meisterwerkforschung zum Kauf. Erstere kostet 2 US-Dollar (in Euro vrstl. ähnlich), Zweitere 5 US-Dollar. Die Meisterwerk-Forschung bringt euch unter anderem eine Begegnung mit Shiny-Celebi.

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Pokémon GO: So sieht die neue Season „Welt voller Wunder“ im Trailer aus

Himmlisches Teamwork in Pokémon GO – eine neue Jahreszeit beginnt

Himmlisches Teamwork in Pokémon GO – eine neue Jahreszeit beginnt

Der 8. Geburtstag von Pokémon GO steht an. Der bringt jede Menge Boni mit. Hier findet ihr alle Infos zum Event.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to