Pokémon GO: 60 Spieler tun sich zusammen, um Crypto-Lugia zu fangen, bekommen Probleme im Straßenverkehr

Für Pokémon GO müssen sich Spieler aus dem Haus wagen und beim Gehen Pokémon fangen, Eier ausbrüten und Arenen einnehmen. Doch für 60 Spieler aus Kanada führte das zu einer gefährlichen Situation, die klarmacht, dass die Aufmerksamkeit auch auf dem Straßenverkehr liegen sollte.

Was war das für eine gefährliche Situation? Im reddit-Forum berichtet ein Spieler davon, dass er und 59 weitere Personen sich zu einer Gruppe zusammenschlossen, um Crypto-Lugia in einem Raid zu fangen. Dabei überquerten sie eine Straße, an der es keinen Zebrastreifen und keine Ampel gab, um den Verkehr zu regulieren.

Als die Gruppe die Straße überqueren wollte, düste ein Auto an. Die Autofahrerin brüllte, dass die Gruppe aus dem Weg gehen solle, da sie schließlich auf der Straße fahren würde.

Als einige Spieler die Dame daraufhin passieren lassen wollten, stellte sich ein Spieler auf die Straße und fungierte als „Zebrastreifen“ – er winkte die Gruppe sicher rüber und hielt den Verkehr auf. Die anschließenden Beleidigungen zwischen der Autofahrerin und dem Spieler ersparen wir euch.

In einer weiteren Situation bog ein Auto rechts ab und übersah dabei eine rote Ampel. Der Spieler gab dem Auto noch einen Klaps auf die Heckklappe, um zu signalisieren, dass das nicht okay war. Ob dabei andere Mitglieder aus der Gruppe gefährdet wurden, ließ der User bei seiner Geschichte aus.

Bei den Vorfällen wurde zum Glück niemand verletzt, doch die Situationen erinnern daran, dass eure Augen beim Spielen von Pokémon GO nicht nur auf dem Bildschirm kleben sollten.

Was sagen andere Spieler dazu? In den Kommentaren finden viele User, dass der Spieler falsch gehandelt habe. Die Gruppe hätte die Autofahrerin einfach passieren lassen sollen, damit die Situation deeskaliert wäre. Es hätte wenig Zeit in Anspruch genommen, kurz anzuhalten und sie passieren zu lassen.

Einige User klingen von der Geschichte deshalb alles andere als begeistert (via reddit.com):

Wigberht_Eadweard: „Ich verstehe, dass ihr gesetzlich im Recht seid, aber es ist nicht ungewöhnlich, ein einzelnes Auto durchzulassen, wenn es einen ziemlich konstanten Strom von Fußgängern gibt.“

Runescaper4good: „Das lässt dich nicht so cool klingen, wie du denkst… die Leute haben schon angehalten, um 5 Sekunden zu warten, um die Frau durchzulassen, und du bist rausgegangen und hast die Sache eskaliert“

skullsquid1999: „Hört sich an, als wärst du ein ziemlicher Trottel gewesen.“

Die Situation erinnert an die gesperrte Brücke in Düsseldorf. Zum Release von Pokémon GO wurde eine beliebte Brücke für den Autoverkehr gesperrt, damit sich Spieler und Spielerinnen gefahrlos auf die Straße wagen konnten. Es wurden sogar mehrere Dixi-Klos und Mülleimer aufgestellt, damit die Spieler bestens gerüstet sind.

Durch solche Aktionen werden achtlose Spieler davor geschützt, auf die Straße zu geraten und im schlimmsten Fall von einem Auto angefahren zu werden. Haltet deshalb selbst die Augen offen, wenn ihr Pokémon GO oder ein anderes AR-Spiel im Straßenverkehr spielt.

