Pokémon GO bringt zum Community Day mit Staralili Live-Events in 10 deutschen Städten

Am Sonntag, den 17. Juli, findet in Pokémon GO der Community Day mit Staralili statt, der euch wieder weltweite Live-Events bringt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche deutschen Städte dabei sind.

Um welches Event geht es? Jeden Monat findet in Pokémon ein sogenannter Community Day statt, bei dem ein bestimmtes Pokémon in den Mittelpunkt gerückt wird. Am 17. Juli ist es wieder so weit und der C-Day mit Staralili steht an.

Neben dem globalen Event veranstaltet Niantic zu diesem Anlass, wie bereits in den letzten Monaten, weltweit verschiedene kleinere Live-Events, an denen ihr teilnehmen könnt. Auch deutsche Städte werden dabei sein. Wir haben uns für euch angesehen, welche das sein werden.

Live-Events zum C-Day am 17. Juli – Alle deutschen Städte

Wie Niantic über den Blog von Pokémon GO mitgeteilt hat, wird es auch zum Community Day mit Staralili wieder verschiedene Live-Events geben, sogenannte Meetups, sowie spezielle PokéStops, an denen ihr zusätzliche Boni erhaltet.

Wie bereits in den letzten Monaten sind auch im Juli wieder 10 deutsche Städte dabei. Nachfolgend haben wir sie euch alle aufgelistet:

Meetups:

Hamburg: Überseeboulevard

Überseeboulevard Hannover: Platz der Weltausstellung

Platz der Weltausstellung Berlin: Spandau Arcaden

Spandau Arcaden Dortmund: Westfalenpark

Westfalenpark Oberhausen: Westfield Centro

Westfield Centro Düsseldorf: Düsseldorf Arcaden

Düsseldorf Arcaden Bonn: Münsterplatz

Münsterplatz Leipzig: Augustusplatz

Augustusplatz München: Pasing Arcaden

Pasing Arcaden Stuttgart: Pariser Platz

PokéStops mit besonderen Boni:

Hamburg: City Center

City Center Hannover: Steintorplatz

Steintorplatz Berlin: Spektepark, Stabholzgarten

Spektepark, Stabholzgarten Dortmund: Westfalenpark

Westfalenpark Bonn-Zentrum: Bornheimer Str. 36

Bornheimer Str. 36 Leipzig: Höfe am Brühl

Höfe am Brühl Karlsruhe: Schlossplatz

Schlossplatz Stuttgart: Oberer Schlossgarten

Wer keinen dieser Punkte in seiner Nähe hat, findet auf der Seite von Pokémon GO auch verschiedene größere Parkanlagen, in denen ihr ebenfalls auf andere Trainer treffen könnt.

Wann laufen die Meetups? Die Community-Day-Meetups laufen zeitgleich mit dem Community Day. Ihr könnt sie also am 17. Juli 2022 in der Zeit von 11 Uhr bis 14 Uhr Ortszeit besuchen.

Muss man sich anmelden? Nein, um teilzunehmen, könnt ihr einfach zu dem von euch ausgewählten Live-Event gehen. Ihr müsst euch vorab nicht dafür registrieren.

Wer keine Lust oder Zeit auf eines der Live-Events hat oder lieber allein spielen möchte, der kann den Community Day auch wie gewohnt mit allen bekannten Boni von jeden beliebigen Ort spielen. Euch entstehen dadurch keine Nachteile.

Wie findet ihr die Live-Events zum C-Day mit Staralili? Werdet ihr zu einem gehen? Oder spielt ihr lieber für euch allein? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen.

