Pokémon GO: Community Day Juni mit Milza startet am Samstag – So nutzt ihr ihn aus

Am Samstag, den 10. Juni 2023, findet in Pokémon GO der Community Day mit Milza statt. Wir von MeinMMO zeigen euch alles zu den Inhalten und verraten euch, wie ihr das Event bestmöglich nutzen könnt.

Um welches Event geht es? Jeden Monat läuft in Pokémon GO ein sogenannter Community Day, bei dem ein bestimmtes Pokémon im Mittelpunkt steht. Dieses spawnt während des Events gefühlt an jeder Ecke und ist dabei auch häufiger als Shiny zu finden. Begleitet wird das Event von verschiedenen Boni, die es zusätzlich aufwerten sollen.

Am 10. Juni ist es wieder so weit und ihr könnt auf das Drachen-Pokémon Milza treffen. Welche Inhalte und Boni der Community Day mit Milza außerdem für euch bereithält und wie ihr ihn nutzen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Community Day im Juni mit Milza – Start & Boni

Was? Community Day mit Milza

Wann? Samstag, den 10. Juni 2023, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Milza spawnt nahezu überall in der Wildnis

Exklusive Attacke: Breitseite, wenn ihr Sharfax während des Events oder bis zu 5 Stunden danach zu Maxax entwickelt

Boni:

– dreifache EP beim Fangen

– dreifache Bonbons beim Fangen

– doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen (ab Trainer-Level 31)

– Rauch und Lockmodule halten 3 Stunden (außer Abenteuerrauch)

– 5 Überraschungen aus Schnappschüssen

– Event-Sticker aus Geschenken und PokéStops



Weitere Boni bis 5 Stunden nach dem Event (22:00 Uhr Ortszeit):

– zusätzlicher Spezialtausch, also bis zu 3 an diesem Tag

– halbierte Sternenstaubkosten beim Tauschen

Das Event läuft somit wieder 3 Stunden und bringt euch neben den Begegnungen mit Milza auch einige Boni. Wem das noch nicht genug ist, der kann sich außerdem auch Inhalte im Ingame-Shop sichern oder an den speziellen Raids im Anschluss an den C-Day teilnehmen.

Inhalte im Ingame-Shop: Im Shop des Spiels erwarten euch ebenfalls ein paar besondere C-Day-Inhalte, die ihr käuflich erwerben könnt. Folgendes wird verfügbar sein:

Ticket zur Spezialforschung “Zahn um Zahn” rund um Milza für etwa 1 Euro

Event-Sticker zum Community Day

Spezielle Raids: Wie ihr das von den vergangenen Community Days inzwischen kennt, wird es auch bei Milza im Anschluss noch spezielle Level-4-Rads geben. In diesen könnt ihr von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr Ortszeit gegen Sharfax, die Weiterentwicklung von Milza, antreten. Bedenkt, dass eine Teilnahme ausschließlich vor Ort möglich ist. Fern-Raids funktionieren also nicht.

Habt ihr Sharfax besiegt, dann sichert ihr euch für 30 Minuten rund um die Arena weitere Milza-Spawns. Deren Shiny-Rate wird ebenfalls, wie beim Community Day selbst, erhöht sein. Das ist also eine gute Gelegenheit, um weitere Exemplare zu sammeln.

Wer sollte den Community Day mit Milza nutzen?

Kann man Shiny-Milza fangen? Ja, Milza kann mit etwas Glück in seiner schillernden Form gefunden werden. Während des Community Days stehen eure Chancen sogar besonders gut, da die Shiny-Rate erhöht sein wird. Erkennen könnt ihr den schillernden Drachen an einem graugrünem Körper und seinem pinkfarbenen Kragen.

Milza, Sharfax und Maxax normal (oben) und als Shinys (unten)

Wie stark ist Milza? Milza gehört zu den Drachen-Pokémon aus der 5. Spiele-Generation und lässt sich über Sharfax zu Maxax weiterentwickeln. Milza selbst ist nicht sonderlich stark, allerdings besitzt es mit Maxax eine Weiterentwicklung, die sich sehen lassen kann.

Es besitzt einen hohen Angriffswert und solide Verteidigungs- und Ausdauerwerte. Vor allem mit der neuen Lade-Attacke “Breitseite”, die ihr euch im Rahmen des Community Days sichern könnt, reiht sich Maxax als starkes Drachen-Pokémon unter den besten Angreifern in Pokémon GO ein.

Und auch in den PvP-Kämpfen kann es mit einem Moveset aus Konter, Breitseite und Nachthieb überzeugen. Es kann eurer Team also in jedem Fall bereichern.

Weitere starke Angreifer in Pokémon GO zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Lohnt sich das Event? Ja, der Community Day mit Milza ist für die meisten Trainer eine absolute Pflichtveranstaltung. Neben einem starken Pokémon für Raids oder die GO-Kampfliga, kommen besonders Shiny-Jäger auf ihre Kosten.

Da Milza für gewöhnlich schwer zu finden ist, ist es also eine gute Gelegenheit, an ein starkes und/oder schillerndes Exemplar zu kommen. Besonders nach Monstern mit einer 4-Sterne-Bewertung solltet ihr Ausschau halten.

Hinzu kommen die starken Boni, die das Event mit sich bringt. So könnt ihr aufgrund des dreifachen Bonbon-Bonus beim Fangen euren Vorrat direkt aufbessern und ein starkes Exemplar entsprechend hochleveln. Der EP-Bonus ist außerdem für alle Trainer hilfreich, die sich auf dem Weg zu Level 50 befinden.

Mehr zum Thema Nach Monaten bringt Pokémon GO so ein gutes Event, dass ich dafür meinen Geburtstag sausen lasse von Franzi Korittke

Vorbereitung und Tipps zum Community Day mit Milza

Schafft Platz: Um den Community Day optimal nutzen zu können, solltet ihr zuvor ordentlich Platz in euerer Pokémon-Aufbewahrung schaffen. Sortiert also alle Monster aus, die ihr nicht mehr braucht.

Nutzt dazu am besten die Filter- und Tag-Funktion vom Spiel. Mit “0*,1*,2*” könnt ihr euch beispielsweise ganz leicht alle Monster mit einer Bewertung von 2 Sternen oder schlechter anzeigen lassen und direkt versenden.

Führt eine Mega-Entwicklung aus: Führt ihr vor dem Start eine Mega-Entwicklung bei den richtigen Monstern aus, dann könnt ihr euch beim Fangen zusätzliche Bonbons sichern. Da Milza zum Typ Drache gehört, muss auch die Mega-Entwicklung diesen Typen besitzen, wenn ihr den Vorteil nutzen wollt. Es bieten sich daher folgende Entwicklungen an:

Mega-Altaria

Mega-Ampharos

Mega-Brutalanda

Mega-Gewaldro

Mega-Glurak X

Mega-Latios

Mega-Latias

Wer im Anschluss auch noch gegen Sharfax in den Level-4-Raids antreten möchte, kann auch im Kampf von diesen Monstern profitieren. Besonders empfehlenswert ist hierbei Mega-Altaria, da dieses neben dem Typen Drache auch noch auf den Typen Fee zurückgreifen kann, gegen den Drachen-Angreifer besonders empfindlich sind.

Nutzt folgende Items: Um die Inhalte des Events bestmöglich zu nutzen, solltet ihr verschiedene Items einsetzen, um noch mehr aus den vorhandenen Boni herauszuholen. Folgende Items sind an diesem Tag besonders wichtig:

Sananabeeren: Setzt ihr die Beeren beim Fangen ein, dann kann sich das für euch richtig lohnen, denn sie verdoppeln die Bonbons, die ihr im Anschluss dafür erhaltet. Da es sowieso schon durch das Event einen dreifachen Bonbon-Bonus gibt, kommen damit ordentlich viele herum und ihr könnt Maxax schnell up-powern.

Setzt ihr die Beeren beim Fangen ein, dann kann sich das für euch richtig lohnen, denn sie verdoppeln die Bonbons, die ihr im Anschluss dafür erhaltet. Da es sowieso schon durch das Event einen dreifachen Bonbon-Bonus gibt, kommen damit ordentlich viele herum und ihr könnt Maxax schnell up-powern. Rauch & Lockmodule: Um noch mehr Monster anzulocken, solltet ihr auf Rauch und Lockmodule setzen. Diese halten 3 Stunden, wenn ihr sie während des Events aktiviert. Rauch lohnt sich dabei besonders, wenn ihr unterwegs seid. Mit dem Lockmodul könnt ihr in der Nähe eines Stops mehr Spawns erhalten.

Um noch mehr Monster anzulocken, solltet ihr auf Rauch und Lockmodule setzen. Diese halten 3 Stunden, wenn ihr sie während des Events aktiviert. Rauch lohnt sich dabei besonders, wenn ihr unterwegs seid. Mit dem Lockmodul könnt ihr in der Nähe eines Stops mehr Spawns erhalten. Glücks-Ei: Während des Events wird es die dreifachen EP auf das Fangen von Pokémon geben. Wer hier noch mehr rausholen will, setzt auf ein Glücksei und verdoppelt die Erfahrungspunkte, die binnen 30 Minuten gesammelt werden. Dabei empfiehlt es sich, auch Aufstiege im Freundschaftslevel zu nutzen. Sprecht euch dazu aber am besten mit euren Freunden ab.

Während des Events wird es die dreifachen EP auf das Fangen von Pokémon geben. Wer hier noch mehr rausholen will, setzt auf ein Glücksei und verdoppelt die Erfahrungspunkte, die binnen 30 Minuten gesammelt werden. Dabei empfiehlt es sich, auch Aufstiege im Freundschaftslevel zu nutzen. Sprecht euch dazu aber am besten mit euren Freunden ab. Bälle: Natürlich benötigt ihr an diesem Tag auch wieder jede Menge Bälle. Sammelt am besten zuvor schon einen ordentlichen Vorrat. Hier zeigen wir euch, wie ihr Bälle in Pokémon GO bekommt.

Glückstausch nutzen: Wer noch kein Glücks-Milza in seiner Sammlung hat, sollte den Community Day auch dafür nutzen. An diesem Tag begegnet ihr zahlreichen Exemplaren. Bevor ihr diese also an Professor Willow verschickt, solltet ihr sie lieber mit einem anderen Trainer tauschen. Bei 100 möglichen Tauschaktionen, stehen eure Chancen gut, einen Glückstausch zu absolvieren.

Durch die Boni der aktuellen Season “Hidden Gems” erhaltet ihr dabei außerdem ein weiteres Bonbon sowie ein Garantieres XL-Bonbon ab Trainer-Level 31, weshalb sich das auch für das Sammeln von Süßigkeiten lohnen kann. Durch die reduzierten Tauschkosten bis zu 5 Stunden nach dem Event, spart ihr dabei auch noch ordentlich Sternenstaub.

Wie gefallen euch die Inhalte des Community Days mit Milza? Wie werdet ihr das Event nutzen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Im August findet ein weiteres riesiges Event in Pokémon GO statt. Wir zeigen euch alle neuen Monster und Shinys zum globalen GO Fest 2023.