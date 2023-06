Pokémon GO: „Zahn um Zahn“ – Alle Inhalte vom 1-€-Ticket zum Community Day mit Milza

In Pokémon GO läuft heute der Community Day Juni mit Milza, zu dem ihr euch ein Ticket zur Spezialforschung Zahn um Zahn sichern könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen und verraten, für wen sich der Kauf lohnt.

Um welches Ticket geht es? Heute, am 10. Juni 2023, läuft in Pokémon GO der Community Day mit dem Drachen-Pokémon Milza. Zu diesem Anlass findet ihr im Ingame-Shop auch wieder ein Ticket für eine thematisch passende Spezialforschung. Diese heißt Zahn um Zahn , kostet knapp 1 Euro und wird sich um Milza drehen.

Welche Aufgaben und Belohnungen sich dahinter verbergen, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

„Zahn um Zahn“ – Alle Aufgaben und Belohnungen

Woher stammen die Infos? Auch wenn es bis zum Start des Community Days mit Milza in Deutschland noch etwas dauert, ist das Event in anderen Zeitzonen bereits gestartet. Aufgrund der Zeitverschiebung konnten die Trainer in diesen Regionen bereits die Spezialforschung einsehen und haben die Inhalte in den sozialen Netzwerken geteilt.

Demnach umfasst die Forschung wie gewohnt 4 Tafeln mit jeweils drei Aufgaben, in denen es sich um das kleine Drachen-Pokémon dreht. Mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck, haben wir euch die Aufgaben und Belohnungen nachfolgend zusammengefasst:

Forschung zu Milza 1/4

Aufgabe Belohnung Lande 5 gute Würfe 15 Pokébälle Fange 15 Milza Begegnung mit Milza Mache 10 Power-Ups bei Pokémon 20 Milza-Bonbons

Stufenbelohnung: Habt ihr alle drei Aufgaben gelöst und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem 3.000 Sternenstaub, einen Rauch sowie eine Begegnung mit Milza.

Forschung zu Milza 2/4

Aufgabe Belohnung Verschicke 10 Pokémon 10 Sananabeeren Fange 15 Milza Begegnung mit Milza Entwickle 3 Milza 30 Milza-Bonbons

Stufenbelohnung: Habt ihr alle drei Aufgaben gelöst und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem 4.500 EP, ein Sternenstück sowie eine Begegnung mit Milza.

Forschung zu Milza 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Curveball-Würfe 15 Superbälle Fange 15 Milza Begegnung mit Milza Entwickle ein Sharfax 50 Milza-Bonbons

Stufenbelohnung: Habt ihr alle drei Aufgaben gelöst und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem 4.500 Sternenstaub, ein Rocket-Radar sowie eine Begegnung mit Sharfax.

Forschung zu Milza 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 15 Hyperbälle Bereits erledigt! Begegnung mit Milza Bereits erledigt! 2 silberne Sananabeeren

Stufenbelohnung: Habt ihr alle drei Aufgaben gelöst und die jeweiligen Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem 5.500 EP, 3 Sonderbonbons sowie eine Begegnung mit Maxax.

Lohnt sich der Kauf des Event-Tickets mit Milza?

Das müsst ihr beachten: Wenn ihr den Ticketpreis von knapp einem Euro mit dem Wert der einzelnen Items vergleicht, wird schnell deutlich, dass diese im Ingame-Shop deutlich mehr kosten würden. So müsstet ihr normalerweise folgendes dafür zahlen:

Ein Rauch kostet im Shop 40 Münzen, das sind etwa 0,40 Euro.

Für ein Rocket-Radar müsstet ihr 200 Münzen zahlen, das entspricht circa 2,00 Euro.

Das Sternenstück hat einen Wert von 100 Münzen, was ungefähr 1,00 Euro entspricht.

Darüber hinaus erhaltet ihr auch noch jede Menge anderer interessanter Gegenstände, wie Bälle, Beeren und Sonderbonbons sowie wichtige Erfahrungspunkte und Sternenstaub. Hinzu kommen Begegnungen mit Milza und seinen Entwicklungen, die aus der Forschung erfahrungsgemäß etwas stärker sind.

Wer sollte sich das Ticket holen? Das Ticket ist besonders für die Trainer interessant, die sich die Items aus der Forschung sowieso kaufen wollten. Für sie ist es eine deutliche Ersparnis. Wer kein Interesse an den Gegenständen hat, der kann den Community Day aber auch ganz ohne ein kostenpflichtiges Ticket begehen. Euch entstehen dadurch keine Nachteile.

Wie gefallen euch die Inhalte des Community Day-Tickets mit Milza? Werdet ihr euch die Spezialforschung sichern? Oder seid ihr heute eher ohne Ticket beim C-Day dabei? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Am Wochenende stehen noch weitere Besonderheiten in Pokémon GO an. Wir zeigen euch alle Highlights am 10. und 11. Juni.