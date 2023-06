Pokémon GO: In den USA werden Spieler grad vor dem Rausgehen gewarnt, jetzt fürchten sie um starkes Event am Wochenende

Am Samstag findet in Pokémon GO eines der besten Events der letzten Monate statt, doch in einigen Regionen sollen die Trainer nicht nach draußen gehen. Warum es Einschränkungen gibt und wie die Community reagiert, haben wir hier auf MeinMMO für euch zusammengefasst.

Um welches Event geht es? Am Samstag, den 10. Juni 2023, findet in Pokémon GO der Community Day statt. Dabei handelt es sich um eine monatliche Event-Reihe, bei dem jeweils ein bestimmtes, zuvor festgelegtes Monster in den Mittelpunkt gerückt wird. Es spawnt dann gefühlt überall in der Wildnis und seine Shiny-Chancen sind spürbar erhöht. Zum Community Day im Juni wird es Milza sein.

Doch wie es momentan aussieht kann dieses Event nicht wie gewohnt von allen Trainern genutzt werden, denn in einigen Regionen der USA sowie in Kanada sollten die Menschen grad lieber nicht das Haus verlassen. Was dort passiert ist und wie die Trainer darauf reagieren, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Waldbrände in Kanada lassen US-Trainer um C-Day bangen

Warum sollen Trainer zu Hause bleiben? In Kanada kämpfen die Menschen aktuell mit heftigen Waldbränden, dessen Rauch inzwischen sogar über die USA zieht und große Teile der Ostküste mit einem orangefarbenen, giftigen Schleier überzieht. Auch Großstädte wie New York sind betroffen.

Um gesundheitliche Folgen zu vermeiden, empfehlen die zuständigen Behörden den Menschen in Kanada sowie in den von Rauch betroffenen Gebieten Amerikas aktuell lieber nicht nach draußen zu gehen, Luftreiniger zu nutzen und im Zweifel spezielle Masken zu tragen. So heißt es auf der Homepage der Stadt New York:

Reduzieren Sie Ihre Rauchbelastung. Bleiben Sie drinnen und halten Sie Türen und Fenster geschlossen. Wenn Sie sich draußen aufhalten müssen, tragen Sie einen N95-Atemschutz. Achten Sie auf wechselnde Rauchbedingungen. Verwenden Sie einen Luftreiniger, falls vorhanden. Rauchwarnung von New York City am 08. Juni 2023 via nyc.gov

Was hat das mit Pokémon GO zu tun? Die aktuelle Situation sehen die betroffenen Trainer gerade als echtes Problem. Immerhin kommt am Samstag seit langem wieder ein interessanter Community Day in Pokémon GO und das Spiel ist nunmal auf das Erkunden seiner Umgebung ausgelegt. Doch das Spielen erscheint für sie gerade undenkbar, wie auch der Reddit-User Moon_Dark_Wolf in seinem Beitrag erklärt.

Hier schildert er seine Eindrücke von den aktuellen Umständen und wünscht sich eine Lösung der Entwickler von Pokémon GO in Bezug auf die Situation. So schreibt er:

Hallo, liebe Ostküstenbewohner Amerikas und Kanadas, ich weiß nicht, ob sich jemand der Tatsache bewusst ist, dass ein großer Teil der Ostküste Amerikas, vor allem im Norden, aber auch im Süden, derzeit von kanadischen Waldbränden betroffen ist. New York City, wo ein guter Freund von mir lebt, ist derzeit durch den ganzen Rauch und den Kohlenstoff orange gefärbt und hat derzeit eine Luftqualitätskontrolle von 480/500 erreicht. Mit anderen Worten: New Yorker sollten sich im Moment wahrscheinlich nicht im Freien aufhalten. Einige Fachleute gehen so weit zu sagen, dass ein paar Atemzüge der Luft dem Rauchen eine halben Schachtel Zigarren entsprechen könnte. Es ist nicht zu erwarten, dass der derzeitige Zustand von Dauer ist, aber angesichts der Kollateralschäden, die bisher durch Waldbrände verursacht wurden, wird sich die Lage bis zum Milza-Community Day wahrscheinlich nicht entspannen. Moon_Dark_Wolf via reddit.com

Weiter erklärt Moon_Dark_Wolf, dass er sich hier eine Lösung der Entwickler von Pokémon GO wünschen würde, auf solche Situationen einzugehen. Vor allem bei einem Community Day mit Milza, der aus seiner Sicht von vielen Spielern begehrt ist, sollten derartige Naturkatastrophen berücksichtigt werden.

Warum ist der Community Day so wichtig? Der Community Day mit Milza findet bei den Trainern aktuell viel Anklang, denn seit Wochen gibt es in Pokémon GO mit diesem endlich wieder ein richtig starkes Event. Das liegt vor allem daran, dass es sich bei dem kleinen Monster um ein Drachen-Pokémon handelt.

Es ist daher für gewöhnlich schwer zu bekommen und besitzt zudem mit Maxax auch noch eine starke Weiterentwicklung, die zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört. Der Community Day ist deshalb bestens dafür geeignet, sich ein starkes Exemplar sowie die dazugehörigen Bonbons zu sichern. Und auch für Shiny-Jäger ist das die optimale Gelegenheit, ein schillerndes Milza zu ergattern.

Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sich die betroffenen Trainer über den aktuellen Umstand ärgern. Auch wenn man mit Lockmodulen grundsätzlich auch von zu Hause aus spielen kann, ist die Ausbeute am Ende doch deutlich geringer, als wenn man draußen unterwegs ist.

Weitere starke Angreifer in Pokémon GO zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Trainer finden: “Warum sollten sie ein globales Event anpassen?”

Wenig Zuspruch anderer Trainer: Aus der Community erhält Moon_Dark_Wolf mit seinem Beitrag überraschenderweise aber relativ wenig Zuspruch. Die Ostküste von Amerika ist nämlich nicht die einzige Region, die immer wieder mit Rauch durch Waldbrände oder Luftverschmutzung zu kämpfen hat.

Auch in anderen Ländern sowie anderen Staaten der USA ist dies Jahr für Jahr ein großes Thema, doch auch hier wird durch die Entwickler keine Rücksicht bei globalen Events, wie den Community Days, genommen. Deshalb sehen viele nun auch keinen Grund, dass es wegen den aktuellen Bränden in Kanada anders sein sollte. So kann man in den Kommentaren folgendes lesen (via reddit.com):

BenPliskin: „In Kalifornien gibt es alljährlich Waldbrände, und der Rauch wird sehr stark. Sie haben die C-Days nie angepasst. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, einen Innenbereich zu finden, in dem man die Pokémon anlocken kann.“

ChikaraNZ: „Warum sollten sie ein globales Event für ein kleines geografisches Gebiet in der ganzen Welt anpassen?“

MBThree: „Stimmt. Waldbrandrauch ist scheiße. Aber wenn Niantic keine Änderungen vorgenommen hat, als ihr eigener Hauptsitz schrecklich in Rauch gehüllt war, kann man sicher sein, dass sie keine Änderungen für andere Gebiete auf dem Globus vornehmen werden, die dasselbe durchmachen.“

Competitive-Weight55: „Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, aber Seoul hat keinen Mangel an Tagen mit schlechter Luft (die gelegentlich mit diesen Zahlen konkurrieren). Es ist scheiße, aber kauf dir eine vernünftige Maske, such dir einen guten überdachten Platz zum Spielen und triff kluge Entscheidungen.“

Trainer warnen: „Riskiere deine Gesundheit nicht für ein Spiel“

Andere Spieler raten Moon_Dark_Wolf sowie anderen betroffenen Trainern dringend ab, sich für einen Community Day einer solchen Gefahr auszusetzen. Sie empfehlen deshalb, lieber drinnen zu spielen, Lockmodule zu nutzen und weitere Milza zum Community Day im Dezember zu farmen, an dem erfahrungsgemäß nochmal alle C-Day-Pokémon des Jahres auftauchen werden (via reddit.com):

gohanmahesh: „Bitte riskiere deine Gesundheit nicht für ein Spiel, Milza wird im Dezember wieder in der Community auftauchen.“

Eichmil: „Ja, es ist Pokemon GO, nicht ‘Pokemon Ersticken-und-Sterben’. Das Spiel ist deine Gesundheit nicht wert, und ganz sicher ist das Monster deine Gesundheit nicht wert.“

TheOBRobot: „3 Tipps von einem kalifornischen Spieler, der durch Waldbrände gespielt hat:

Draußen zu spielen ist es nicht wert. Wenn du denkst, dass deine Lunge jetzt in Ordnung ist, wird sie es nicht sein.

Suche im Voraus einen Ort, an dem du drinnen spielen kannst. Einkaufszentren sind dafür ideal.

Wenn du verrückt bist und darauf bestehst, im Freien zu spielen, besorge dir eine KN95-Maske (oder besser noch eine N95), eine Schutzbrille und einen breitkrempigen Hut. Es wird allerdings nicht angenehm sein.”

nicubunu: „Die Welt ist riesig und in anderen Teilen der Welt ist es viel schlimmer, mit Kriegen und Bombardierungen. Niantic soll dieses Spiel stoppen, bis die Welt Utopia erreicht? Es ist ein Spiel, spiel es nur, wenn du es sicher tun kannst.“

Wie ist eure Meinung zum bevorstehenden Community Day mit Milza? Würdet ihr es auch sinnvoll finden, wenn Niantic für solche Situationen Lösungen anbietet? Oder findet ihr auch, dass es nicht gerechtfertigt ist, für eine kleine Region Änderungen vorzunehmen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Auch ich will den Community Day mit Milza nicht verpassen und hab dafür sogar meine Geburtstagspläne abgesagt.