In Pokémon GO ist am Wochenende einiges los – Alles zu Crypto-Raids, C-Day und Ersatz-Event

In Pokémon GO steht ein ereignisreiches Wochenende bevor. Wir von MeinMMO geben euch hier einen kurzen Überblick der kommenden Tage und zeigen euch, welche Highlights ihr nicht verpassen solltet.

Um welches Wochenende geht es? Das Wochenende vom 10. und 11. Juni steht bereits in den Startlöchern und wird ziemlich ereignisreich. Die Entwickler von Pokémon GO haben sich nämlich einiges für die beiden kommenden Tage einfallen lassen.

Neben einem starken Community Day mit Milza wartet außerdem Crypto-Arktos in den Crypto-Raids auf euch. Zum Abschluss könnt ihr euch noch über einen Raid-Tag mit dem Seen-Trio freuen, der als Ersatz-Event veranstaltet wird. Wann es welches Highlight im Spiel geben wird und was ihr dazu wissen solltet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Alle Highlights am 10. und 11. Juni in Pokémon GO

Neben dem Wasserfestival, das bereits in Pokémon GO aktiv ist, erwarten euch in den kommenden beiden Tagen noch weitere Besonderheiten im Spiel. Welche das sind und wann sie laufen, haben wir euch in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

Crypto-Raids mit Crypto-Arktos

Was ist das für ein Event? Ab dem 10. Juni kehren die Crypto-Raids der Stufe 5 in Pokémon GO zurück und finden dann immer an den Wochenenden statt. Nachdem es im Mai in diesem Raid-Format Crypto-Mewtu zu fangen gab, habt ihr nun die Möglichkeit auf das legendäre Crypto-Pokémon Arktos zu stoßen. Diesem könnt ihr mit etwas Glück auch erstmals in seiner schillernden Form begegnen.

Bedenkt dabei aber, dass die Crypto-Raids nur vor Ort möglich sind. Eure Fern-Raid-Pässe können somit nicht verwendet werden. Sprecht euch also am besten rechtzeitig mit euren Freunden der lokalen Community ab, um euch zu den Kämpfen zu verabreden.

Arktos normal (links) und als Shiny (rechts)

Wann läuft das Event? Die Crypto-Raids der Stufe 5 mit Crypto-Arktos starten am 10. Juni um 10:00 Uhr Ortszeit. Das legendäre Pokémon wird dann immer an den Wochenenden dort zu finden sein. Somit könnt ihr es auch am Sonntag, den 11. Juni, bis 20:00 Uhr noch herausfordern, bis es dann für die nächsten Tage wieder verschwindet.

Lohnt sich der Raid? Arktos ist ein legendäres Eis- und Flug-Pokémon aus der ersten Spiele-Generation. Es besitzt einen soliden Angriffswert und starke Verdeidigungs- und Ausdauerwerte. In seiner Crypto-Form ist es im Angriff sogar nochmal etwas stärker.

Mit einem Moveset aus Eisesodem und Eisstrahl reiht es sich in die Liste der besten Angreifer in Pokémon GO ein. Aus diesem Grund solltet ihr euch den Crypto-Raid-Boss für euer Team sichern. Darüber hinaus kommen auch Shiny-Jäger bei Crypto-Arktos auf ihre Kosten.

Community Day Juni mit Milza

Was ist das für ein Event? Am Samstag läuft der Community Day Juni. Bei diesem Event-Format wird immer ein bestimmtes Pokémon in den Vordergrund gerückt und deshalb an jeder Ecke zu finden sein. Auch eure Shiny-Chancen stehen an diesem Tag gut. So könnt ihr euch am Samstag über jede Menge Begegnungen mit dem Drachen-Pokémon Milza freuen.

Neben den zahlreichen Spawns und der starken Shiny-Rate, wird das Event von weiteren Boni begleitet. Das werden dieses Mal vor allem Bonbon-Boni sowie ein EP-Bonus sein, die ihr nicht verpassen solltet.

Milza normal (links) und als Shiny (rechts)

Wann läuft der C-Day? Der Community Day mit Milza findet am Samstag, den 10. Juni, zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr Ortszeit statt.

Lohnt sich das Event? Ja, Milza besitzt nämlich eine richtig starke Weiterentwicklung. So gehört Maxax zu den besten Drachen-Angreifern in Pokémon GO und kann sich zudem auch in der GO-Kampfliga sehen lassen. Es sollte also in eurer Sammlung auf keinen Fall fehlen. Sichert euch dazu am besten auch die spezielle Event-Attacke, die es während des C-Days gibt, wenn ihr Milza entwickelt.

Durch die zahlreichen Bonbon-Boni könnt ihr euren Vorrat entsprechend aufbessern und starke Exemplare direkt hochleveln. Zudem kommen auch Shiny-Jäger voll auf ihre Kosten. Für Trainer auf dem Weg zu Level 50, bietet es sich zudem an, ordentlich EP zu farmen.

Hier zeigen wir euch Tipps, wie ihr den Community Day mit Milza optimal nutzen könnt.

Level-4-Raids mit Sharfax

Was ist das für ein Event? Im Anschluss an den Community Day mit Milza finden in Pokémon GO besondere Level-4-Raids statt. In diesen könnt ihr auf das Drachen-Pokémon Sharfax treffen, die erste Weiterentwicklung von Milza. Genau wie bei den Crypto-Raids, könnt ihr aber auch hier ausschließlich vor Ort an den Kämpfen teilnehmen.

Gewinnt ihr den Raid, dann könnt ihr euch nicht nur über eine Begegnung mit dem Drachen-Pokémon freuen, sondern schaltet für 30 Minuten in der Nähe dieser Arena auch Milza-Spawns frei. Dessen Shiny-Quote wird dann genauso hoch sein, wie die zum eigentlichen Community Day. Sharfax kann allerdings nicht als Shiny gefangen werden.

Wann laufen die Raids? Die Raids der Stufe 4 mit Sharfax laufen am Samstag, den 10. Juni, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr.

Lohnen sich die Raids? Die Raids gegen Sharfax lohnen sich vor allem für Trainer, die den Community Day mit Milza nicht optimal nutzen konnten oder von dem kleinen Drachen einfach nicht genug bekommen können.

Durch die zusätzlichen Spawns habt ihr nämlich auch hier die Chance einem schillernden Milza zu begegnen oder euch ein starkes Exemplar für die Raids oder PvP-Kämpfe zu sichern. Darüber hinaus können auf diese Weise auch noch ein paar zusätzliche Bonbons gesammelt werden.

Ersatz-Event: Raid-Tag mit Vesprit, Selfe und Tobutz

Was ist das für ein Event? Am Sonntag läuft dann schließlich noch eine Art abgespeckter Raid-Tag mit dem Seen-Trio Vesprit, Selfe und Tobutz. Dabei handelt es sich um ein Ersatz-Event, was aufgrund einer miesen Shiny-Rate veranstaltet wird.

So sorgte ein technischer Fehler dafür, dass Trainer, die das Seen-Trio per Fern-Raid besiegten, eine schlechtere Shiny-Chance hatten. Das war besonders ärgerlich, da erst kürzlich die Preise für Fern-Raid-Pässe erhöht wurden und eine Limitierung auf 5 Fern-Raids pro Tag erfolgte.

Um dies wieder auszugleichen, wurden den Trainern die investierten Pässe erstattet und ein Ersatz-Event angesetzt. So spawnen die legendären Pokémon im Event-Zeitraum in ihren jeweiligen Regionen in den Level-5-Raids.

In Deutschland könnt ihr somit häufiger auf Vesprit treffen. Um auch die anderen beiden Monster zu bekommen, müsst ihr euch entsprechend ins Ausland einladen lassen. Haltet dazu nach Raids in Amerika für Tobutz Ausschau. Selfe findet ihr in Asien. Das Limit der Fern-Raids wird dabei am Samstag ab 12:00 Uhr bis Sonntag 23:59 Uhr Ortszeit auf 15 Stück pro Tag angehoben.

Selfe, Vesprit und Tobutz normal (oben) und als Shinys (unten)

Wann laufen die Raids? Am 11. Juni von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr Ortszeit spawnen die legendären Pokemon des Seen-Trios in ihren jeweiligen Regionen häufiger in Level-5-Raids. Wollt ihr euch ins Ausland einladen lassen, müsst ihr auf die jeweilige Zeitverschiebung achten.

Lohnen sich die Raids? Vesprit, Selfe und Tobutz sind nicht sonderlich stark und besitzen auch keine starken Weiterentwicklungen. Sie sind deshalb vor allem für Shiny-Jäger interessant.

Was ist euer Highlight am Wochenende? Nutzt ihr alle Events? Oder seid ihr nur bei bestimmten Inhalten dabei? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

