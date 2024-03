Pokémon GO bringt neues Event „Wetterwoche“, wird ein echtes Sternenstaub-Paradies

Insgesamt ist das Event aber eine tolle Gelegenheit, um sich Sternenstaub zu sichern, wenn man sich vor allem auf wetterverstärkte Monster konzentriert. Und es ist nicht der einzige spannende Termin in den kommenden Wochen: Hier findet ihr alle Events im März 2024 bei Pokémon GO.

Denn in den Vorteilen des Events sind gleich zwei Sternenstaub-Boni enthalten: Ihr erhaltet mehr Staub für Monster mit Wetterverstärkung sowie doppelten Fang-Sternenstaub. Zudem ist in den Spawns des Events auch Paras mit vermehrtem Auftauchen vertreten, das zu den Monstern gehört, die euch generell mehr Sternenstaub bringen.

Was ist das Highlight des Events? Sternenstaub ist eine der wichtigsten Ressourcen im Spiel, um Pokémon zu leveln oder ihnen zusätzliche Attacken beizubringen. Man kann also nie genug davon haben – und die Wetterwoche sieht wie das ideale Event aus, um den Sternenstaub-Vorrat aufzufüllen.

