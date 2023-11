Pokémon GO: Einige Spieler finden jetzt Boxen für 7.000 Münzen im Shop – Was ist da drin?

In Pokémon GO tauchen gerade neue Boxen im Shop auf. Einige Trainer fanden dabei eine spezielle Box, die besonders viele Münzen kostet.

Das ist in Pokémon GO los: In Pokémon GO werden die Boxen im Shop immer mal wieder ausgetauscht. Das scheint auch nun wieder der Fall zu sein.

Dabei bekommen nicht alle Trainer immer dieselben Boxen angezeigt, sondern teilweise unterschiedliche.

Jetzt tauchte eine Box auf, die für Aufmerksamkeit in der Community sorgte. Denn: Mit 7.000 Münzen ist sie eine der teuersten Boxen, die Pokémon GO jemals anbot.

Was steckt in der 7.000-Münzen-Box?

Das zeigt ein Trainer: Im Subreddit zu Pokémon GO namens TheSilphRoad teilte Trainer „oppabadboy“ einen Screenshot der neuen Box. Dabei handelt es sich um eine Version der „Explorer-Box“. Sie beinhaltet:

50 Super-Brutmaschinen

50 normale Brutmaschen

Lohnt sich das Angebot? Es ist eine der teuersten Boxen, die man bisher in Pokémon GO kaufen konnte. Rechnet man den 100-Münzen-Preis von 0,99 Cent gegen, kommt man auf 69,30 Euro Gegenwert. Bezieht man die etwas günstigeren Bundle-Preise ein, liegt der Wert in etwa zwischen 60 und 70 Euro.

Das ist erstmal viel Geld im Vergleich zu sonstigen „Mikrotransaktionen“, wenn man bedenkt, dass man dafür beispielsweise auch ein ganzes Vollpreisspiel kaufen könnte.

Gleichzeitig kosten reguläre Brutmaschinen 150 Münzen, Superbrutmaschinen 200 Münzen. Bei 50 Exemplaren pro Stück kommt die Box also auf einen Wert von etwa 17.500 Münzen, was deutlich höher als der Kaufpreis ist.

Dementsprechend fällt auch das Feedback einiger Trainer aus:

„Gut für Pokétuber und Mega-Wale, nehme ich an“ schreibt User Fr00stee (via reddit).

„Für den Preis eines tatsächlichen AAA-Games […] bekommst du: 100 3-Mal-Keys für deine Lootboxen“ schreibt User Peper_of_Kruidnoot (via reddit).

„Ist ein guter Deal, aber will ich dafür wirklich die Münzen hinlegen? Nicht wirklich“ schreibt „skelement“ (via reddit).

Andere schreiben, dass sie durchaus darüber nachdenken, weil sie die entsprechenden Münzen über lange Zeit gespart haben. Wieder andere kommentieren allerdings, dass Eier es generell nicht wert seien, da man letztlich nicht wüsste, was draus schlüpft.

Wie seht ihr die neue Box? Würdet ihr sie in Betracht ziehen, wenn ihr die nötigen Münzen dafür gesammelt hättet? Oder ist sie generell nichts für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren.

