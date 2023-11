MeinMMO sucht freie Autor*in für Pokémon GO (m/w/d)

Wir sind auf der Suche nach Freelance-Autor*innen, die uns vom Homeoffice aus unterstützen können.

Mit MeinMMO erreichen wir jeden Monat über drei Millionen Menschen, die unsere Begeisterung für Gaming teilen. Bei uns findet ihr Artikel und Videos mit Storys, Guides, Meinungen, Empfehlungen oder Interviews.

Wen suchen wir?

Wir suchen freie Autor*innen, die uns bei der täglichen Berichterstattung zu Pokémon GO unterstützen und Spaß daran haben, ihr Wissen im Bereich des Mobile-Games zu teilen. Das solltest du mitbringen:

ein Gespür für spannende Storys

eine große Leidenschaft für Pokémon GO und alles zum Franchise

eine Bereitschaft, dich tief in Themen einzuarbeiten und zu recherchieren

du nutzt soziale Plattformen wie Twitter (X), Reddit und TikTok

du hast Freude am Schreiben

eine Bereitschaft am Wochenende zu arbeiten, um aktuelle News zu schreiben

Das ist ein Plus, aber kein Muss: Du hast bereits Erfahrung im Medienbereich. Darunter kann fallen: ein eigener Blog, Arbeit für eine andere Website, ein eigener Kanal auf Twitch, TikTok oder YouTube.

Worum geht es?

Du spielst schon lange Pokémon GO? Du verfolgst mit Spannung Events wie das GO Fest und warst vielleicht sogar vor Ort dabei? Du bist auf Reddit, Discord und Twitter (X) unterwegs, um Diskussionen und Infos über das Spiel aufzusaugen? Du möchtest in einer modernen Online-Redaktion arbeiten?

Dann ist die Arbeit bei MeinMMO wie für dich gemacht!

Bei dieser Stelle suchen wir speziell Kraft für unsere Berichterstattung zu Pokémon GO. Dazu gehört:

Erstellen von Übersichtsartikeln wie Monats-Events

Begleitung von Live-Events wie dem GO Fest

Schreiben von Guides zu Events oder Kontern

Finden von Storys aus der Community

Wie arbeiten wir?

Die Arbeitsweise: Du recherchierst eigenständig spannende Storys in Gaming-Communitys und auf den offiziellen Kanälen der Publisher. Gemeinsam mit der Redaktion planst du die Themen, über die du berichtest. Du arbeitest mit Analyse-Tools wie Google Trends, um die dringlichsten Themen für unsere Leser*innen zu finden. Du schreibst Artikel, die zu MeinMMO und unserer Community passen.

Die Zeiten: Du kannst an mindestens drei Tagen pro Woche für ein paar Stunden für MeinMMO arbeiten. Bis zu 20 Stunden pro Woche sind möglich.

Die Bezahlung: Das Honorar wird im News-Room auf Stundenbasis berechnet, nicht pro Artikel oder nach Zeichenzahl.

Was bieten wir?

Zugang zu einer erfolgreichen Gaming-Redaktion

Praktische Erfahrung und Weiterbildung im Spiele-Journalismus

Zugriff auf redaktionelle Werkzeuge gemütlich aus dem Homeoffice heraus

Ein Umfeld, das gemeinsam für Gaming brennt

Regelmäßige Coachings in Daten-Analyse und Storytelling

Anbindung an das Webedia-Netzwerk, zu dem u.a. GameStar, GamePro, MeinMMO, Moviepilot und Filmstarts gehören.

Klingt das alles spannend für dich? Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du für MeinMMO schreiben möchtest, dann schicke uns bitte deine Bewerbung mit den folgenden Inhalten:

Wer du bist: Ein kurzes Anschreiben mit Lebenslauf

Ein kurzes Anschreiben mit Lebenslauf Wo du dich auskennst: Zeig uns, wie lange du schon Pokémon GO spielst und was du erreicht hast. Wo kennst du dich besonders gut aus?

Zeig uns, wie lange du schon Pokémon GO spielst und was du erreicht hast. Wo kennst du dich besonders gut aus? Wann du verfügbar bist: Wie oft und wie regelmäßig du für uns schreiben könntest

Wie oft und wie regelmäßig du für uns schreiben könntest Optional: Arbeitsproben

Wohin soll ich meine Bewerbung schicken? Die Bewerbung schickst du bitte an:

Wir freuen uns auf dich!