Pokémon GO belohnt euch jetzt, wenn ihr Videos schaut – Könnt’s auch abschalten

In Pokémon GO könnt ihr jetzt Video-Werbung per Ballon bekommen, im Austausch dafür soll es ein paar Items geben. Auch ein Abschalten der Werbung ist möglich.

Was ist das für Werbung? Wie einige Trainer berichten, kann Pokémon GO aktuell spezielle Video-Werbung verschicken.

Die kommt, wie man das auch von anderen Werbe-Anzeigen im Spiel schon kennt, mit einem speziellen Ballon angeflogen. Klickt ihr diesen Ballon an, bekommt ihr die Werbeanzeige dargestellt, in der ihr das Video starten könnt.

Wie das aussieht, teilte User „InvisibleSoul8″ via reddit:

Wie kann ich Werbung abschalten? In Pokémon GO könnt ihr die Werbung abschalten, indem ihr folgenden Weg in den Einstellungen geht:

Einstellungen Öffnen “Allgemeines” wählen “Gesponserte Nachrichten von Drittanbietern anzeigen” deaktivieren App neu starten

Ist die Option deaktiviert, solltet ihr generell keine gesponserten Nachrichten anderer Anbieter im Spiel bekommen. Das gilt dann auch für die Ballons.

Alternativ könnt ihr die Ballons aber auch einfach schlicht ignorieren, falls ihr die Sponsor-Nachrichten nicht komplett deaktivieren möchtet.

Trainer wünschen sich bessere Items als Belohnung

Wann, wo und unter welchen Bedingungen die Ballons auftauchen, ist derzeit noch unklar. Allerdings gibt es schon erste Hinweise, was für Items drin stecken. Der User InvisibleSoul8 auf reddit berichtet, für sein Video folgende Items bekommen zu haben (via reddit):

250 Sternenstaub

1 Trank

1 goldene Himmihbeere

2 Sananabeeren

Abzuwarten bleibt, ob es abweichende Belohnungen pro Video gibt, oder sich die Items generell in diese Richtung bewegen.

Das sagen Trainer: Im Subreddit “TheSilphRoad” teilen Trainer bereits ihre Meinungen zu der Werbung. Einige betonen direkt, die Werbung lieber zu deaktivieren und nichts damit zu tun haben zu wollen.

Andere meinen: Sie wären durchaus interessiert – wenn es denn starke Items gebe.

“Gebt mir eine zusätzliche permanente Brutmaschine und ich würde mir sogar alle Herr-der-Ringe- und Hobbit-Filme hintereinander anschauen” meint ein User (via reddit).

“Ich nehme gratis Raid-Pässe. Nein für andere Items” (via reddit).

“Ich würde es für Münzen oder Brutmaschinen machen” (via reddit).

“So lange es optional ist, ist das eine willkommene Ergänzung” meint ein User (via reddit): “Gerade für Spieler mit begrenzten Stops oder Arenen”.

Was haltet ihr von der Werbung? Könnt ihr euch vorstellen, euch für Items in Pokémon GO Video-Werbung anzuschauen? Und wenn ja: Für welche Items würdet ihr das tun? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ansonsten stehen in Pokémon GO demnächst wieder jede Menge Events an. Zuerst kommt der Community Day mit Flegmon am Wochenende, doch auch danach geht es mit neuen Inhalten weiter. So wurde gerade erst das neue “Let’s GO”-Event in Pokémon GO angekündigt.