Hat Pokémon GO zum ersten Mal ein beliebtes Event vergessen? Trainer finden: „Das ist eine Enttäuschung“

Einige Trainer in Pokémon GO wundern sich über das Fehlen eines typischen Events. Wurde das Event vielleicht sogar vergessen?

Um was für ein Event geht es? In den letzten Jahren gab es in Pokémon GO über die Osterzeit immer ein passendes Event, welches einen Bezug zu Ostern beziehungsweise dem Frühling hatte. Hierbei gab es beispielsweise Pokémon mit Accessoires in Form von Blumenkränzen und Kirschblüten oder Boni, die sich auf das Ausbrüten von Eiern ausgewirkt haben.

Während dieses Jahr die Rocket-Übernahme über Ostern in Pokémon GO stattfindet, wurde bisher noch kein Event mit Oster-Bezug in Pokémon GO angekündigt. Teile der Community sind hierüber enttäuscht, da gerade diese Events dort Anklang finden.

Das ist für mich immer ein schönes Ereignis.

Was sagt die Community dazu? Auf Reddit lassen sich einige Kommentare zum Thema finden. Während einige Trainer davon berichten, dass sie enttäuscht über die fehlende Ankündigung eines Oster-Events sind, gibt es auch die Hoffnung, dass ein entsprechendes Event dennoch kommt. Ein Trainer hat auch eine Vermutung, woran das Fehlen des Events liegen könnte.

Einige der Kommentare aus der Community dazu lauten:

Es gibt keine Ankündigungen, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir noch etwas bekommen werden , schreibt ein Trainer

, schreibt ein Trainer Das ist eine Enttäuschung. Ich hatte wie immer auf Blumen-Haspiror usw. gehofft, das ist für mich immer ein schönes Ereignis , lautet ein weiterer Kommentar

, lautet ein weiterer Kommentar Ich freue mich immer auf Haspiror zu Ostern, es ist so verwunderlich, dass sie beschlossen haben, Ostern einfach komplett zu ignorieren , schreibt ein weiterer Trainer auf Reddit

, schreibt ein weiterer Trainer auf Reddit Vielleicht haben sie nicht bemerkt, wie früh es im Jahr ist und es einfach vergessen , mutmaßt ein weiterer Kommentator

Bleibt abzuwarten, ob es doch noch ein spontanes Oster-Event geben wird oder ob die Rocket-Übernahme das einzige Event über Ostern sein wird.

Was sagt ihr dazu? Seid ihr auch enttäuscht und hättet euch über ein Oster-Event gefreut? Was war euer Highlight in den Oster-Events der letzten Jahre? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, was im nächsten Monat alles ansteht, werft einen Blick auf unsere Übersicht zu den Events im April 2024 in Pokémon GO.