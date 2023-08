Pokémon GO: Befristete Forschung „Super Superliga“ – Alle Belohnungen und Pfade

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 hilfreiche Tipps zum Aufleveln in Baldur's Gate 3.

Zudem steht am Wochenende noch ein weiteres Event an: Der Community Day mit Froxy im August 2023.

Was ist das für eine Forschung? Die befristete Forschung Super Superliga gehört zum aktuellen Event rund um die Pokémon World Championships in Yokohama.

In Pokémon GO erhaltet ihr die Forschung Super Superliga per Code über Twitch. Dort könnt ihr euch für den Panzaeron-, Trombork- oder Azumarill-Pfad entscheiden. Wir zeigen euch alle Belohnungen.

