Free2Play-Shooter auf Steam entfernt beliebte Cosmetics, weil sie vom falschen Creator kommen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

G1ngerBoy äußerte sich in der Vergangenheit häufig negativ zu Updates und Design-Entscheidungen von PlanetSide 2, wobei er in seinen Posts auf reddit oft kein Blatt vor den Mund nahm. In seinen Beiträgen bezeichnete er Henderson als „hirntot“ und machte sich spöttisch Sorgen „um die psychische Gesundheit“ des Entwickler-Teams (via reddit ).

Die Hauptvermutung, die auf reddit und Twitter mehrmals geäußert wurde, lautet, dass es an G1ngerBoys Kritik gegenüber den Entwicklern und spezifisch dem Lead Designer Michael „Wrel“ Henderson liegt. Henderson startete seine Karriere eigentlich als YouTuber und wechselte dann ins Gamedesign (via. YouTube-Wiki ).

In den Spielen von Daybreak Game Company, zu denen auch PlanetSide 2 gehört, ist es für die Community möglich, eigene Designs für kosmetische Gegenstände zu entwerfen und sie bei den Entwicklern einzureichen. Werden die Items akzeptiert, kommen sie in die Shops der Spiele, wo sie für Geld gekauft werden können.

In dem MMO-Shooter PlanetSide 2 wurde mit dem letzten Patch eine Reihe kosmetischer Items aus dem Ingame-Shop des Spiels entfernt. Das sorgte für Unmut in Teilen der Community, da die Items ursprünglich von einem bestimmten Spieler beigesteuert wurden.

Insert

You are going to send email to