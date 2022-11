Shooter auf Steam möchte Weltrekord brechen – Plant über 1.100 Spieler in einem einzigen Match zu versammeln

Der 10 Jahre alte Shooter Planetside 2 plant den Weltrekord mit den meisten Spielern in einem Match zu brechen und dafür über 1.100 Spieler zu versammeln. MeinMMO zeigt euch, was das für ein Shooter ist und wie der aktuelle Rekord aussieht.

Um welchen Shooter gehts? Planetside 2 ist ein kostenloser Shooter, der auf PC beispielsweise via Steam und auf den Konsolen spielbar ist. Seinen Release feierte der Titel bereits vor 10 Jahren, im November 2012.

Planetside 2 hat ein futuristisches Setting und lässt euch in der First-Person-Perspektive gegen haufenweise andere Spieler kämpfen.

Bekannt ist der Shooter aber vor allem für seine gigantischen Schlachten, in denen hunderte Spieler gegeneinander antreten und dabei auch auf verschiedene Vehikel zugreifen können. Im Jahr 2020 erhielt Planetside 2 zusätzlich eine Story-Kampagne.

Um euch einen besseren Eindruck zu vermitteln, worum es in Planetside 2 geht, binden wir euch hier den Trailer zu dem Update „Expedition Oshur“ ein.

Planetside 2: Rekordhalter und Herausforderer

Welchen Rekord möchte Planetside 2 brechen? Wie das Entwicklerstudio auf der offiziellen Website von Planetside 2 mitteilte, möchte der Shooter am 05. November 2022 den Weltrekord mit den meisten Spielern in einer einzigen Schlacht brechen.

Was ist der bisherige Rekord? Der aktuelle Rekordhalter ist ebenfalls Planetside 2. Mit insgesamt 1.283 Spielern stellte der Shooter am 28. März 2020 den aktuellen Weltrekord auf.

Damit knackte Planetside 2 den, seit 2015 offiziell bestehenden, Weltrekord im Guinness-Buch-der-Rekorde. Dort sind 1.158 Spieler in einem einzigen Match verzeichnet – ebenfalls in Planetside 2 (via guinnessworldrecords.com).

Solide Spielerzahlen auch nach 10 Jahren

Wie viele Spieler hat Planetside 2? Der Shooter wird auch 10 Jahre nach seinem Release immer noch von einigen Fans gespielt.

Auf Steam kann Planetside 2 in den letzten 30 Tagen im Durchschnitt immer noch 1.527 zeitgleich aktive Spieler vorzeigen und mit beliebten Titeln wie Titanfall 2 von „Apex Legends“-Entwickler Respawn oder dem im Sommer 2022 veröffentlichten Prügelspiel MultiVersus mithalten:

Planetside 2 – Durchschnittlich 1.527 Spieler in den letzten 30 Tagen, aktuell ca. 1.500 (Stand 31. Oktober 2022, 17:00 Uhr, via SteamCharts)

Titanfall 2 – Durchschnittlich 1.796 Spieler in den letzten 30 Tagen, aktuell ca. 1.200 (via SteamCharts).

MultiVersus – Durchschnittlich 3.097 Spieler in den letzten 30 Tage, aktuell ca. 1.340 (via SteamCharts)

Was sagt ihr zu Planetside 2? Habt ihr den Shooter schon mal gespielt? Könnt ihr euch vorstellen, dass der Titel seinen eigenen Rekord erneut bricht oder zweifelt ihr an dem Erfolg des Versuches? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Nicht nur Planetside 2 ist aktuell in der Stimmung, Rekorde zu knacken. Steam hat erst im Oktober 2022 seinen Rekord der Nutzer-Zahlen geknackt und ganze 30 Millionen Personen gezählt, die gleichzeitig auf der Plattform eingeloggt waren.

